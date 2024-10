La nuova Alfa Romeo Junior Ibrida debutta in tutti i concessionari italiani

Comincia ufficialmente oggi l’avventura dell’Alfa Romeo Junior Ibrida in Italia, ora che il Costruttore del Biscione rende disponibile presso tutti i concessionari italiani della rete proprio la variante più attesa del nuovo B-SUV. Parliamo infatti della Junior Ibrida da 136 cavalli di potenza, recentemente vista al Mondial de l’Auto 2024 di Parigi, da oggi disponibile presso tutti i concessionari italiani ed europei dove sarà possibile anche provarla.

La nuova Alfa Romeo Junior Ibrida, con propulsore 1.2 ibrido da 136 cavalli, viene posta accanto alla variante Elettrica da 156 cavalli di potenza in modo da soddisfare al meglio la clientela del marchio fornendole la giusta libertà di scelta sulla migliore configurazione corrispondente alle esigenze di ognuno. Ciò senza rinunciare ai valori di sportività ed efficienza da sempre preponderanti nella storia del marchio.

L’Alfa Romeo Junior Ibrida propone un’architettura da 48 Volt con turbo a geometria variabile

Lo schema propulsivo disponibile sotto il cofano della nuova Alfa Romeo Junior Ibrida è rappresentata da un’unità ibrida a 48 Volt con propulsore endotermico da 1.2 litri e 136 cavalli di potenza, dotato di turbo a geometria variabile. La parte elettrica ragiona su una batteria agli ioni di litio con sistema a 48 Volt e motore elettrico da 21 kW di potenza, integrato sul cambio a 6 marce e doppia frizione che lavora in accordo con inverter e centralina della trasmissione per garantire la massima efficienza possibile.

Per oltre il 50% l’Alfa Romeo Junior Ibrida è in grado di muoversi in città in modalità completamente elettrica, garantendo anche la possibilità di viaggiare a zero emissioni anche sui percorsi extraurbani fino a 150 km/h di velocità. All’esterno la nuova Alfa Romeo Junior Ibrida si riconosce per la nuova interpretazione dello Scudetto Alfa Romeo in caratterizzazione Leggenda, ovvero quella con griglia dedicata che riporta la storica scritta Alfa Romeo al centro.

Già 10.000 gli ordini collezionati fino a oggi

Secondo quanto ammesso dal management di Alfa Romeo, recentemente rinnovato nel ruolo di CEO ricoperto ora da Santo Ficili al posto di Jean-Philippe Imparato, sarebbero già 10.000 gli ordini complessivi espressi fin qui dall’Alfa Romeo Junior (considerando che gli ordini sono stati aperti a maggio, ndr). Un dato sicuramente incoraggiante nell’ottica di rimpolpare le vendite del marchio, in virtù di un obiettivo dichiarato a suo tempo da Imparato che voleva circa 50/70mila Junior prodotte ogni anno.

Già disponibile un’offerta commerciale dedicata con finanziamento Stellantis Financial Services Italia che permette di acquistare la nuova Alfa Romeo Junior Ibrida 1.2 da 136 cavalli in allestimento base a partire da 29.900 euro ovvero con un prezzo in promozione portato a 29.033 euro, anticipo da 5.084 euro e importo totale del credito pari a 24.220 euro e importo totale dovuto di 28.091,34 euro in 35 rate da 250 euro al mese e rata finale residua di 19.279,80 euro TAN fisso al 4,99% e TAEG al 6,58%. Al termine del finanziamento si potrà scegliere se restituire o sostituire il veicolo con uno nuovo.