Dodge svelerà i blocchi motore Hellephant e Drag Pak al SEMA

Dodge sta rafforzando la linea di componenti ad alte prestazioni Direct Connection del marchio, lanciando i blocchi motore Hellephant A30 426 Supercharged Crate HEMI e Drag Pak 354 Supercharged Crate HEMI come prodotti concessi in licenza tramite Direct Connection, oltre a introdurre un trio di nuovi kit di sovralimentazione per motori Direct Connection Supercharged da 6,2 litri HEMI.

Dodge amplia la gamma Direct Connection con il lancio dei blocchi motore Hellephant A30 e Drag Pak 354 HEMI

I motori Hellephant A30 426 e Drag Pak 354 Supercharged Crate HEMI saranno tra i prodotti Direct Connection esposti nell’esposizione Mopar allo Specialty Equipment Market Association (SEMA) Show del 2024, in programma dal 5 all’8 novembre a Las Vegas.

“Dodge celebra 50 anni di Direct Connection ampliando la nostra offerta di componenti ad alte prestazioni per gli appassionati che cercano più cavalli sulla pista o sulla strada”, ha affermato Matt McAlear, CEO del marchio Dodge – Stellantis. “Con il lancio dei blocchi motore Hellephant A30 e Drag Pak 354 Supercharged Crate HEMI, Direct Connection continua ad ampliare il portafoglio di prodotti per motori in cassa del marchio”.

Direct Connection è stata lanciata per la prima volta nel 1974 ed è rinata nel 2022 come fonte ufficiale del marchio Dodge per parti ad alte prestazioni e competenza tecnica direttamente dalla fabbrica per una nuova generazione di appassionati di muscle car alla ricerca di parti “pronte all’uso”. I prodotti sono disponibili su DCPerformance.com o tramite concessionarie certificate Dodge Power Brokers.

I blocchi motore Hellephant A30 HEMI e Drag Pak 354 HEMI saranno disponibili in varie configurazioni lavorate per supportare le build di motori personalizzate tramite Callies Performance Products e ordinabili tramite DCPerformance.com . L’Hellephant A30 HEMI avrà un prezzo al dettaglio consigliato dal produttore statunitense (MSRP) di $ 8.815, con il blocco motore Drag Pak 354 HEMI disponibile a un MSRP di $ 10.570. I nuovi blocchi motore e kit compressore Direct Connection saranno disponibili per l’ordine nel primo trimestre del 2025. Ulteriori informazioni sui prodotti e sugli ordini sono disponibili su DCPerformance.com.