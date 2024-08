Dodge celebra i 50 anni dalla nascita del marchio di componenti ad alte prestazioni Direct Connection annunciando nuovi prodotti Direct Connection disponibili per l’acquisto su DCPerformance.com a partire dal 12 agosto 2024, tra cui la serie di motori Direct Connection HurriCrate e una nuova carrozzeria Dodge Charger Junior Roadster.

Dodge celebra i 50 anni dalla nascita del marchio di componenti per prestazioni Direct Connection, nato nel 1974 e reintrodotto nel 2022

La nuova serie Direct Connection HurriCrate offre le prestazioni stradali più dense di potenza mai offerte in un motore DC. Con 140 cavalli per litro, il motore HurriCrate Cat 1 produce 420 cavalli e 468 Ib.-ft. di coppia a 2.500 giri/min, mentre l’HurriCrate Cat 3 da 183 cavalli per litro, il motore che alimenta ogni auto da corsa dei concorrenti della Direct Connection Grudge Race, eroga 550 cavalli e 531 lb.-ft. di coppia a soli 3.500 giri/min.

“Direct Connection ha svolto un ruolo chiave nell’alimentare la reputazione del marchio Dodge su strada e sulla pista sin dalla sua nascita nel 1974, e continuiamo a guidare questa tradizione introducendo nuovi prodotti Direct Connection progettati per offrire quel decimo in più di prestazioni che i piloti e gli appassionati cercano”, ha affermato Matt McAlear, CEO del marchio Dodge – Stellantis. “La Roadkill Nights Powered by Dodge Direct Connection Grudge Race vedrà i piloti combattere con i nuovi motori Direct Connection HurriCrate Cat 3 sotto il cofano, a dimostrazione del fatto che 50 anni dopo Direct Connection è ancora l’opzione di riferimento per i pezzi veloci”.

Per onorare il suo 50° traguardo, Direct Connection offrirà un programma di incentivi di apprezzamento dei clienti su motori crate selezionati e blocchi lunghi per aiutare la Brotherhood of Muscle con il loro prossimo progetto hot rod, street rod o restomod. Il programma di incentivi prevede uno sconto di 300 $ sull’acquisto di motori Direct Connection selezionati o uno sconto di 200 $ sull’acquisto di blocchi lunghi selezionati fino all’8 novembre 2024. I motori Crate che si qualificano per l’incentivo includono motori HurriCrate, motori Hellcrate HEMI e altro ancora.

La celebrazione del 50° anniversario continuerà più avanti ad agosto, quando la leggenda delle corse Tony Stewart e il quattro volte campione del mondo NHRA Matt Hagan indosseranno grafiche speciali per il 50° anniversario di Direct Connection sui rispettivi dragster NHRA Top Fuel e Funny Car per onorare il marchio di componenti ad alte prestazioni della casa americana. I compagni di squadra della Tony Stewart Racing sveleranno le loro speciali livree per auto da corsa Dodge Direct Connection 50° più avanti questo mese, in vista della storica 70a gara di accelerazione annuale NHRA US Nationals, in programma a Indianapolis dal 28 agosto al 2 settembre.

Il portafoglio Direct Connection, disponibile online e tramite la rete di concessionari Dodge Power Brokers, include prodotti ad alte prestazioni Modern Performance, Crate Engine, Race e Vintage Muscle per veicoli ad alte prestazioni Dodge, offrendo parti di fabbrica per strada, pista e pista sviluppate da ingegneri SRT e supportate da una garanzia Mopar per la massima tranquillità. Gli appassionati di prestazioni e i piloti possono accedere alla hotline Direct Connection al numero (800) 998-1110 per supporto tecnico e di gara.