Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio dice addio agli USA

Come vi abbiamo scritto ieri, Alfa Romeo ha annunciato importanti cambiamenti per la gamma della berlina di segmento D Giulia negli Stati Uniti, con l’introduzione di una nuova strategia a partire dal 2025. La novità più grossa è senza dubbio il momentaneo addio ad Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, finora un modello di punta, non sarà più disponibile nel mercato statunitense. Invece, tutti i veicoli della gamma Giulia saranno dotati di un motore turbo a quattro cilindri da 2,0 litri. Questo motore di nuova generazione offre prestazioni notevoli, consentendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 5,1 secondi e raggiungendo una velocità massima di 240 km/h.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio per il momento saluta il mercato auto degli Stati Uniti

Ovviamente quello di Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio è un addio momentaneo. Infatti la versione top di gamma tornerà a far parte della gamma della berlina nel mercato auto americano con l’avvento della nuova generazione il cui debutto è previsto nella primavera del 2026 e che quindi negli Stati Uniti potrebbe tornare entro la fine di quell’anno.

Questa auto nascerà su piattaforma STLA large e sarà prodotta in Italia presso lo stabilimento Stellantis di Cassino. La nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio sarà solo elettrica e avrà un motore con potenza superiore ai mille cavalli. Inoltre questa auto offrirà anche la ricarica super veloce in circa 18 minuti e un’autonomia che dovrebbe superare e non di poco i 700 km di autonomia.

La nuova Alfa Romeo Giulia avrà il nuovo design di Alfa Romeo che ha fatto il suo debutto con il SUV compatto Alfa Romeo Junior. Esteticamente parlando ci saranno grandi cambiamenti rispetto al modello attuale soprattutto al posteriore con l’auto che dovrebbe avere la coda tronca e dunque uno stile ancora più sportivo e aerodinamico rispetto al modello attuale. Con questo modello dunque Alfa Romeo spera di poter dire la sua anche in America un mercato fondamentale per conquistare il segmento premium.