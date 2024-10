DS Automobiles: un nuova campagna pubblicitaria su Netflix in Germania

DS Automobiles lancia una nuova campagna pubblicitaria esclusivamente sulla piattaforma di streaming Netflix. Lo spot appositamente realizzato, che mette in scena “The Art of Parisian Sophistication” in un sorprendente collegamento tra l’alta cucina e il DS 7, sarà collocato davanti a programmi di cucina esclusivi.

Nuovo sport su Netflix in Germania per DS Automobiles

Carrellate lente, luci soffuse e un immaginario artistico che mette in scena la cucina in modo quasi meditativo: l’estetica visiva della nuova campagna “The Art of Parisian Sophistication” di DS Automobiles colpisce con un look cinematografico che combina scatti di cibo di alta qualità con un ritratto del famoso chef Otto Koch combinato. Con il suo stile narrativo sottile e i riferimenti discreti al prodotto, la campagna è fatta su misura per l’esigente gruppo target di DS Automobiles.

“Con questo spot ci rivolgiamo specificatamente a chi è interessato alla cucina e alle esperienze gourmet. Il nostro approccio combina il posizionamento di DS Automobiles come marchio di raffinatezza parigina con l’estetica della cucina francese. Otto Koch non è solo l’ambasciatore del marchio DS Automobiles in Germania, ma anche il protagonista ideale perché incarna ciò che offre anche DS 7: eleganza, tradizione e raffinatezza. Lo spot originale, abbinato alla presentazione acuta e programmatica, rappresenta per noi un’entusiasmante opportunità di raggiungere il nostro gruppo target gourmet ed esteticamente incline nel loro ambiente di benessere” ha dichiarato Maria Schiewald, responsabile marketing di DS Automobiles.

L’implementazione creativa dello spot combina “L’arte della raffinatezza parigina” sia nel processo di cottura che nel DS 7. La transizione fluida e sorprendente tra queste due scene è il cuore della campagna. Le luci di marcia diurna della DS 7 si riflettono inizialmente in una decorazione stilistica sulla targa, prima che la scena svanisca sulla DS 7 e il SUV premium parigino scivoli nella nebbia. Lo spot chiede allo spettatore di tracciare un parallelo tra l’arte della cucina e il veicolo stesso, senza mettere il prodotto in primo piano.

La DS 7, presentata nello spot come sinonimo di raffinatezza parigina, è sinonimo di design indipendente e precisione tecnica. Con una combinazione di interni lussuosi, esperienza di guida confortevole ed estetica distintiva, si rivolge ai clienti che cercano qualcosa di speciale.

In qualità di ambasciatore del marchio DS e uno dei migliori chef tedeschi più rinomati con decenni di esperienza nella cucina raffinata, Otto Koch è il protagonista perfetto della campagna. Ha guadagnato grande fama grazie allo spettacolo “ARD-Buffet”, in cui è apparso davanti alla telecamera come chef per oltre 20 anni. Lo chef veterano ha vinto la sua prima stella Michelin nel 1976 come capo chef del ristorante Le Gourmet di Monaco. Ha cucinato per diversi anni anche nella Torre Olimpica di Monaco, il cui ristorante 181 First è stato premiato anche con una stella Michelin.

Il suo stile culinario è caratterizzato dalla combinazione della classica cucina francese con elementi creativi e moderni e riflette gli standard di artigianalità, innovazione ed estetica di DS Automobiles. Oggi il ristorante con sede a Monaco offre cene esclusive e catering per gruppi più piccoli ed eventi più grandi. Sempre al suo fianco: la DS 7.

Ci sono due agenzie dietro la campagna che l’hanno implementata in stretta collaborazione. In qualità di agenzia principale, Publicis è responsabile della distribuzione programmatica e garantisce che l’approccio mirato sia rivolto a un gruppo target che non solo ha un’affinità culinaria, ma è anche già elencato su Netflix come “interessato all’acquisto di un’auto”. Ciò garantisce un’elevata rilevanza con uno spreco minimo rispetto alle campagne televisive tradizionali.

Rozay Film Production ha realizzato la produzione sotto la guida del direttore creativo e direttore della fotografia Jens Rose, mentre Fabian Mechtel ha concepito l’idea centrale di “The Art of Parisian Sophistication”. Lo spot durerà da oggi fino a metà dicembre davanti a esclusivi cooking show su Netflix.