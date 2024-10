Abarth 600e: ecco quanto costa

Ieri vi abbiamo riportato la notizia che Abarth ha annunciato l’apertura degli ordini per la sua nuova Abarth 600e, disponibile nelle versioni Turismo e Scorpionissima in edizione limitata. Oggi finalmente sul web sono apparsi i prezzi ufficiali della nuova vettura della casa automobilistica dello scorpione.

Ecco i prezzi della nuova Abarth 600e con gli ordini che si sono aperti oggi

La nuova Abarth 600e, nelle varianti Turismo e Scorpionissima in edizione limitata, è ora disponibile per gli ordini, con un prezzo di partenza di 42.950 euro. Questo modello offre 240 CV di potenza e una trazione anteriore, con un’autonomia massima di 317 km secondo il ciclo WLTP. Tuttavia, l’autonomia potrebbe essere considerata un aspetto critico per il veicolo. La nuova Abarth 600e Scorpionissima, limitata a soli 1.949 esemplari, ha invece un prezzo di listino di 48.950 euro. Questa versione offre una potenza di 207 kW (280 CV), mantenendo la trazione anteriore e un’autonomia di 317 km secondo il ciclo WLTP nel ciclo misto.

La nuova Abarth 600e è il modello più potente mai realizzato dal marchio, grazie al suo motore elettrico da 280 CV (207 kW) e 345 Nm di coppia. L’auto offre prestazioni straordinarie, accelerando da 0 a 100 km/h in 5,85 secondi nella versione Scorpionissima e in circa 6,24 secondi nella Turismo. Con tre modalità di guida (Turismo, Scorpion Street e Scorpion Track), la vettura offre esperienze di guida entusiasmanti e personalizzabili.

La partnership con Michelin ha portato allo sviluppo di pneumatici specifici, mentre i freni Alcon garantiscono prestazioni eccellenti. Il differenziale a slittamento limitato Torsen migliora maneggevolezza e trazione, mentre le sospensioni rinforzate aumentano la rigidità e stabilità.

Il design esterno si ispira al passato e al mondo digitale, con dettagli aerodinamici studiati in galleria del vento. Gli interni, caratterizzati da elementi sportivi e tecnologici, offrono comfort e sicurezza, con ADAS avanzati come l’Adaptive Cruise Control e sistemi di sicurezza attiva. La Abarth 600e rappresenta un perfetto connubio tra performance, stile e innovazione, rivisitando la tradizione del marchio con un tocco moderno.