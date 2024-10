Citroën mette le sue tecnologie al servizio del comfort

Gli ultimi modelli della gamma Citroën dispongono di un arsenale di funzioni di assistenza alla guida tra i più avanzati nei rispettivi segmenti. Incorporano sistemi che rendono la guida autonoma di livello 2 una realtà qui e ora, come l’Active Safety Brake, l’Highway Driver Assist, il riconoscimento dei segnali stradali o il passaggio automatico dagli anabbaglianti agli abbaglianti.

Citroën resta fedele alla sua filosofia di mettere i progressi tecnici al servizio della sicurezza, del comfort e della protezione a bordo

Queste innovazioni non vengono dal nulla. Da decenni Citroën ricerca e sviluppa tecnologie che mirano a migliorare la sicurezza al volante, sia per arrivare dove gli occhi o le mani di chi guida non possono, sia per reagire in frazioni di secondo in situazioni critiche in cui il tempo è essenziale. . oro.

Un lavoro che è stato fruttuoso e ci permette di offrire dispositivi come l’Active Safety Brake, che frena automaticamente il veicolo in caso di rischio di collisione dopo aver analizzato gli ostacoli, sia di giorno che di notte. A questo sistema si aggiungono l’avviso di rischio di collisione e post-collisione, il regolatore di velocità adattivo con funzione Stop & Go, che adatta la velocità a quella del veicolo che precede e mantiene la distanza di sicurezza, o l’Highway Driver Assist, che gestisce entrambi velocità e traiettoria su strade e autostrade grazie, tra gli altri, a un avviso di cambio involontario di corsia all’avanguardia.

Comfort ed ergonomia sono due elementi chiave della sicurezza su cui Citroën lavora fin dalle sue origini. Mostrare le informazioni più rilevanti in modo semplice e intuitivo fa risparmiare secondi preziosi di tempo di reazione. Un tempo che, mezzo secolo fa, si cercò di ridurre al massimo con il tachimetro a disco rotante della GS, che avrà la sua continuazione negli indicatori digitali della Citroën BX, della prima Citroën C4 e nell’attuale gamma del Marchio.

La posizione di guida della Nuova Citroën C3 privilegia la sicurezza e la chiarezza nell’accesso alle informazioni. Il tradizionale quadro strumenti scompare per far posto a un nuovo Head-Up Display che offre un accesso rapido e semplice a dati chiave come velocità, autonomia rimanente e, nelle versioni elettriche, livello di carica della batteria in un unico modo intuitivo e senza distogliere lo sguardo da ciò che accade sulla strada.

L’Head-Up Display, posizionato strategicamente per visualizzare le informazioni con lo sguardo rivolto alla strada, è un foglio nero lucido posizionato tra la parte superiore della plancia e il parabrezza. Combinando in un unico elemento gli indicatori convenzionali del quadro strumenti con le classiche funzioni dell’head-up display, si evita la duplicazione di informazioni che può creare confusione.

A complemento di questo nuovo modo di concepire la posizione di guida, un nuovo volante multifunzione, più piccolo e più facile da usare, garantisce che l’Head Up Display sia sempre visibile, grazie ad una lunghezza e un’inclinazione completamente adattabili.

Il parcheggio è un momento stressante per molte persone. Citroën lo sa e ha perfezionato i sistemi per poter effettuare questa manovra senza problemi e in tutta tranquillità. Se la Xsara incorporava l’ausilio elettronico al parcheggio, la prima C4 lo completava con la visualizzazione della manovra sullo schermo. A bordo della nuova Citroën C4, l’assistenza al parcheggio laterale informa della vicinanza di ostacoli su entrambi i lati del veicolo, grazie ai dati provenienti dai sensori situati nei paraurti anteriore e posteriore e all’analisi della traiettoria.

Dispone inoltre di telecamera posteriore con Top Rear Vision oltre alla Visione a 360˚, per avere sempre l’ambiente sotto controllo. Per chi preferisce lasciare il controllo del veicolo, il sistema Park Assist, che funziona sia nel parcheggio a pettine che in quello in linea (ingresso e uscita), rileva automaticamente gli spazi di parcheggio e si fa carico delle manovre necessarie.