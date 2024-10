Citroën C4 e C4 X: prezzi e versioni dell’ultimo restyling

In occasione del recente Mondial de l’Auto 2024 di Parigi, il costruttore francese del Double Chevron ha presentato il restyling delle Citroën C4 e C4 X introducendo alcuni necessari aggiornamenti in termini di stile, soprattutto all’esterno, ma anche di motori.

Sulle Citroën C4 e C4 X è cambiato l’approccio stilistico del frontale, rivisto completamente, e anche quello della sezione posteriore dove sono stati introdotti dei nuovi fanali e una gestione del logo differente. Il costruttore ha anche semplificato la gamma di propulsori, escludendo dal listino le unità diesel BlueHDi, puntando su propulsori comunque endotermici, versioni ibride e completamente elettriche. C’è anche il nuovo propulsore 1.2 mild hybrid 3 cilindri a 48 Volt, abbinato a un selettore automatico con doppia frizione e sei marce in tagli da 100 e 136 cavali di potenza.

Le nuove Citroën C4 e C4 X si possono avere a partire da 25.450 euro, nel caso della Citroën C4, ovvero 28.750 euro nel caso della Citroën C4 X.

Le Citroën C4 e C4 X vengono proposte in quattro allestimenti

Il restyling delle Citroën C4 e C4 X introduce quattro allestimenti fra i quali scegliere: You, Plus, Business e Max. Possiamo dire che la Citroën C4 viene resa disponibile con l’unità endotermica PureTech da 130 cavalli in accordo col cambio automatico EAT8. C’è poi il mild hybrid a 48 Volt, proposto nelle versioni da 100 cavalli e 136 cavalli di potenza, abbinato al cambio automatico e-DCS6 a 6 marce quindi la versione 100% elettrica da 100 kW, pari a 136 cavalli, e 115 kW pari a 156 cavalli di potenza; vengono proposte, rispettivamente, con batterie da 50 kWh e 54 kWh.

Per la caratterizzazione You, l’allestimento delle nuove Citroën C4 e C4 X introduce i cerchi in lega Thor da 16 pollici. Non mancano le maniglie delle portiere e le calotte dei retrovisori esterni verniciati in nero lucido, i sensori di parcheggio posteriori, il sistema di frenata di emergenza, l’accensione automatica dei fari, le sospensioni Citroën Advanced Comfort, il climatizzatore bi-zona, il Pack Safety 3 (che permette di avere l’avviso per l’attraversamento involontario delle linee di corsia, le informazioni sui limiti di velocità stradali, la regolazione attiva della velocità, l’allerta per il rischio di collisione, l’attention alert e la già citata frenata di emergenza). C’è poi la strumentazione digitale con schermo da 5,5”, lo schermo per l’infotainment da 10”, con connettività wireless per i sistemi Apple CarPlay e Android Auto, il freno di stazionamento elettrico e il divano frazionato. Per le varianti elettriche delle nuove Citroën C4 e C4 X viene incluso il cavo di ricarica e il carricatore da 7,4 kW.

L’allestimento Plus permette di avere a disposizione i cerchi in lega da 18”, i sedili Citroën Advanced Comfort, gli interni in tessuto/tep urban greym, gli specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente, la camera posteriore per la retromarcia, le maniglie in tinta con la carrozzeria, il sedile del guidatore con regolazione lombare e quello del passeggero regolabile in altezza e gli attacchi Isofix per i sedili posteriori.

Le Citroën C4 e C4 X in allestimento Business adottano cerchi in lega da 18 pollici in finitura bicolore, schermo da 7 pollici per la strumentazione digitale, sistema di allarme per la gestione dell’angolo cieco, frenata di emergenza attiva fino a 140 km/h di velocità e sensori di parcheggio perimetrali; oltre al navigatore connesso, volante in pelle pieno fiore e specchietti retrovisori riscaldabili.

Al top della gamma si pone l’allestimento Max che permette l’accesso a bordo senza chiave, dispone degli abbaglianti automatici, finestrini posteriori oscurati, bagagliaio con piano su due livelli, tappetini anteriori e posteriori, inserti dedicati sulla carrozzeria e Pack Drive Assist 4.

Sulla C4 X c’è una scelta di propulsori meno variegata

Sulla Citroën C4 X viene messa a disposizione una scelta di motorizzazioni meno variegata. Si può infatti avere il mild hybrid da 136 cavalli di potenza con cambio e-DCS6, oppure la variante completamente elettrica nelle versioni da 100 kW e 115 kW sempre con batterie da 50 kWh e 54 kWh.

In termini di allestimento risulta la stessa la caratterizzazione del listino, così come quella delle disponibilità caratteristiche dei quattro allestimenti a disposizione dell’utenza. Per le nuove Citroën C4 e C4 X si può scegliere fra sei colori disponibili per la carrozzeria. Sulla Citroën C4 il colore disponibile di serie è il Blu Perlato mentre sulla Citroën C4 X viene proposto di serie il Rosso Perlato. Gli altri cinque colori si possono acquistare da 500 a 850 euro nel caso della C4, ovvero a 750 euro nel caso della C4 X; si può anche avere il tetto nero a contrasto per 300 euro. Per le Citroën C4 e C4 X la pompa di calore costa 450 euro su tutta la gamma.

Di seguito il listino prezzi: