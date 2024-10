Nuove Alfa Romeo Stelvio e Fiat Multipla: un 2025 ricco di emozioni e suspense per Stellantis

Il 2025 sarà un anno molto ricco di novità per il gruppo Stellantis. Tra le più importanti non possiamo non menzionare le nuove Alfa Romeo Stelvio e Fiat Multipla. Le due auto infatti saranno svelate entro la fine del prossimo anno. Al momento non conosciamo le date esatte dei loro debutti. Azzardiamo però che la nuova Stelvio sarà svelata entro la prima metà dell’anno mentre la nuova Multipla entro fine 2025.

Un 2025 scoppiettante per il gruppo Stellantis con le nuove Alfa Romeo Stelvio e Fiat Multipla

Insomma quello che inizierà tra poco più di due mesi si preannuncia come un’annata davvero scoppiettante per il gruppo Stellantis che con le nuove Alfa Romeo Stelvio e Fiat Multipla potrebbe dare un grosso contributo alla crescita delle due case automobilistiche italiane che con queste novità potrebbero aumentare e non di poco la propria rispettiva quota di mercato a livello globale.

Per quanto riguarda la nuova Alfa Romeo Stelvio sarà una vettura totalmente made in Italy venendo prodotta a Cassino ed essendo disegnata e sviluppata a Torino dal Centro Stile Alfa Romeo. La piattaforma sarà la STLA Large con questo modello che sarà il primo in Europa di Stellantis ad usufruirne. La vettura di segmento D arriverà sul mercato sia in versione elettrica al 100 per cento che ibrida.

Questa seconda sarà la nuova entry level e sicuramente anche la più venduta. L’elettrico dominerà il resto della gamma con la versione top di gamma che ancora una volta sarà la Quadrifoglio che avrà quasi mille cavalli, 800 km di autonomia e ricarica super veloce.

Quanto invece alla nuova Fiat Multipla sarà prodotta a Kenitra in Marocco su piattaforma smart car e sarà la seconda auto della nuova famiglia Panda che ha debuttato lo scorso 11 luglio con la Fiat Grande Panda. La vettura che sarà lunga circa 4,4 metri arriverà sul mercato in versione a 5 e 7 posti con motore ibrido ed elettrico al 100 per cento.