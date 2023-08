Nuova Opel Astra: ecco una delle sue tecnologie più innovative

Opel ha una lunga tradizione nell’offrire la migliore visibilità e quindi il più alto livello di sicurezza durante la guida notturna delle sue auto. Grazie alla sua posizione sul mercato, Opel Astra è fondamentale come piattaforma tecnologica per rendere le ultime innovazioni accessibili a un ampio spettro di acquirenti. Un ruolo che svolge anche nella divulgazione dei sistemi di illuminazione più sofisticati.

Nella Nuova Opel Astra l’illuminazione a matrice di pixel Intelli-Lux LED rappresenta una delle novità più interessanti

Già nel 2015 la precedente generazione di Opel Astra ha portato l’innovativa illuminazione a matrice nel segmento delle compatte. Nella Nuova Opel Astra, il marchio segue la stessa filosofia con l’illuminazione a matrice di pixel Intelli-Lux LED completamente adattiva. Presentato in anteprima sui modelli top di gamma di Opel, Insignia e Grandland SUV, approda nella categoria più importante dei mercati automobilistici europei con Opel Astra.

Con un totale di 168 diodi LED (84 per proiettore) garantisce in ogni momento una distribuzione precisa e fluida del fascio luminoso, senza abbagliare gli altri utenti della strada. Con questo, Nuova Astra stabilisce un nuovo punto di riferimento nella sua categoria. I suoi fari ultrasottili “tagliano” dal fascio di luce, con precisione millimetrica, i veicoli in arrivo. Nel frattempo, il resto delle aree rimane completamente illuminato con gli abbaglianti.

La tecnologia di illuminazione Intelli-Lux LED Pixel della nuova Opel Astra è superiore sia ai sistemi convenzionali che allo xeno in quanto è più potente e precisa. Non appena l’auto lascia le aree urbane, i fari a matrice accendono automaticamente gli abbaglianti e regolano continuamente la lunghezza e la distribuzione del fascio luminoso. Non abbaglia gli altri utenti della strada, mentre il resto della strada e l’area circostante rimangono perfettamente illuminati. I segmenti LED si riaccendono automaticamente non appena il sistema rileva che non ci sono luci di altri veicoli.

Grazie a questa tecnologia, gli automobilisti Opel possono identificare molto prima gli oggetti alla fine della strada. Ciò consente loro di avere più tempo di reazione quando, ad esempio, gli animali possono attraversare inaspettatamente la strada. L’efficienza è stata il fattore con cui è stata definita gran parte dell’equipaggiamento della Nuova Opel Astra, compresa l’illuminazione. Ogni lampada frontale consuma solo 13 W, ovvero un risparmio energetico dell’81% rispetto a una lampada alogena, che necessita di circa 70 W.