Fiat Panda Fastback: quale sarà il suo nome definitivo?

Fiat Panda Fastback è il nome con cui è conosciuto attualmente il modello che Fiat lancerà sul mercato nel corso del 2026 e che come sappiamo sarà il terzo della nuova gamma Panda, nata lo scorso 11 luglio con Fiat Grande Panda e che poi si arricchirà l’anno prossimo anche con la nuova Fiat Multipla. Questo nome è ovviamente per il momento un qualcosa di provvisorio, una sorta di soprannome dato dagli addetti ai lavori per questo atteso veicolo destinato a far parlare a lungo di se.

Quale sarà il nome definitivo di Fiat Panda Fastback? Forse lo scopriremo il prossimo anno

Una cosa sembra abbastanza certa e cioè che questa auto non si chiamerà Fiat Panda Fastback. Sicuramente Fiat vorrà diversificare i nomi anche per non ingenerare confusione tra i clienti come avverrà con la futura Fiat Multipla che attualmente è soprannominata Fiat Giga Panda ma che alla fine appunto avrà un nome diverso, molto probabilmente quello di nuova Multipla.

Per quanto riguarda Fiat Panda Fastback al momento le ipotesi sono due: la prima è che più semplicemente si chiamerà nuova Fiat Fastback. Del resto questa auto sarà la sostituta dell’attuale modello che porta questo nome e che Fiat vende in Sud America. Con la differenza che la futura generazione non sarà venduta solo in Sud America ma in tutto il mondo. Sembra questa al momento l’ipotesi più probabile.

La seconda ipotesi è che come avverrà con Fiat Grande Panda e con la nuova Fiat Multipla alla fine la principale casa automobilistica italiana possa optare per un nome che ha fatto già parte della sua storia. Ovviamente da questo punto di vista le ipotesi sono molteplici. Una cosa sembra abbastanza certa e cioè che non dovremo aspettare la presentazione ufficiale del modello per scoprire quale sarà il suo nome definitivo.

Secondo indiscrezioni infatti già nel corso del prossimo anno Fiat svelerà il nome del suo futuro modello, molto probabilmente in occasione del debutto della nuova Fiat Multipla. Vedremo dunque in proposito quali altre novità emergeranno nel corso dei prossimi mesi.