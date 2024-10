Peugeot potenzia la flotta di veicoli elettrici di Royal Mail

La partnership a lungo termine in corso tra Peugeot e Royal Mail continua a rafforzarsi con un accordo per la fornitura di 2.100 furgoni elettrici, tra cui oltre 1.000 E-Partner costruiti in Gran Bretagna. La casa del Leone è stata incaricata di fornire l’ultima tranche di furgoni elettrici di Royal Mail, che, come annunciato dall’azienda a luglio, sarebbero stati aggiunti alla flotta in tempo per il periodo festivo.

Si rafforza ulteriormente la partnership tra Peugeot e Royal Mail in UK

Tra i 2.100 veicoli elettrici forniti in questo ultimo accordo ci sono 1.100 furgoni E-Partner costruiti a Ellesmere Port, il primo stabilimento di produzione di massa solo per veicoli elettrici del Regno Unito. Peugeot, insieme ai suoi marchi affiliati Stellantis, è l’unico marchio a produrre furgoni elettrici in massa nel Regno Unito. Il marchio sta anche fornendo 1.000 furgoni E-Expert completamente elettrici come parte dell’accordo. La casa francese fornisce veicoli a Royal Mail dal 2009 e furgoni elettrici dal 2014, anno in cui il marchio del leone ha consegnato a Royal Mail il primo E-PARTNER.

Peugeot e Royal Mail sono entrambe impegnate nell’elettrificazione e l’ultima fornitura di veicoli a Royal Mail rientra nei piani di quest’ultima per raggiungere Net-Zero entro il 2040. Royal Mail stima che i nuovi veicoli forniti dal brand di Stellantis ridurranno le emissioni totali di circa 6.000 tonnellate di anidride carbonica equivalente all’anno quando saranno pienamente operativi. L’azienda di Sochaux è all’avanguardia nell’elettrificazione nel Regno Unito e si impegna a diventare il leader dei veicoli elettrici tra i principali produttori in Europa. Peugeot offre già una gamma completa di 12 modelli completamente elettrici, tra cui tre LCV completamente elettrici, la gamma più ampia di qualsiasi marchio europeo tradizionale.

I nuovi furgoni saranno ricaricati in loco presso gli uffici di consegna di Royal Mail tramite la fornitura di energia elettrica rinnovabile al 100% dell’azienda. Royal Mail prevede di distribuire più della metà dei suoi nuovi furgoni elettrici Peugeot in tempo per il “periodo di punta” natalizio per fornire un servizio eccellente e consegne più ecologiche ai clienti durante il periodo più intenso dell’anno.

L’elettrificazione dei furgoni è una parte importante della strategia di Royal Mail per ridurre le emissioni di carbonio dei suoi veicoli. Royal Mail ha anche introdotto l’olio vegetale idrotrattato (HVO) per alimentare molti dei suoi veicoli pesanti, che è un’alternativa rinnovabile al gasolio che produce fino al 90 percento in meno di emissioni dirette di carbonio rispetto al gasolio. Il carburante è stato introdotto a giugno 2023 e ha già risparmiato più di 30.000 tonnellate di anidride carbonica equivalente.

Peugeot è il marchio di furgoni elettrici più venduto nel Regno Unito finora quest’anno, con la sua quota di mercato dei veicoli commerciali leggeri elettrici in aumento al 19,5% da inizio anno a settembre 2024. Il nuovo E-Partner ha contribuito al successo dei veicoli commerciali leggeri elettrici come piccolo furgone elettrico più venduto a settembre.

Eurig Druce, Group Managing Director – Stellantis UK e Managing Director – Peugeot UK, ha affermato: “Peugeot è orgogliosa di continuare a fornire furgoni elettrici a Royal Mail, una partnership in corso dal 2009, che testimonia la qualità e l’affidabilità dei nostri veicoli. I furgoni elettrici PEUGEOT sono costruiti in Gran Bretagna per un iconico marchio britannico e continueremo a sostenere questa partnership storica e a supportare le ambizioni di elettrificazione di Royal Mail. Peugeot è ugualmente impegnata nella transizione elettrica, con la più ampia gamma di veicoli completamente elettrici di qualsiasi marchio europeo tradizionale, mentre la nostra leadership nelle vendite di furgoni elettrici è la prova della nostra tecnologia e innovazione in questo mercato”.

Greg Sage, vicedirettore per gli affari aziendali e ESG di Royal Mail , ha affermato: “Siamo orgogliosi che la nostra ultima tranche di veicoli elettrici sia stata prodotta nello stabilimento PEUGEOT di Ellesmere Port. Questa è una parte importante del nostro lavoro per espandere la più grande flotta di consegne elettriche del Regno Unito e per rimanere l’azienda di consegne più ecologica del Regno Unito”.

La nuova E-Partner presenta un design aggiornato, nuove tecnologie e un’autonomia completamente elettrica aumentata fino a 343 km (WLTP). La vettura è alimentata da un motore elettrico che produce 136 CV e 270 Nm di coppia insieme a una batteria da 50 kWh. Per ottimizzare l’autonomia, la nuova E-Partner è dotata di un sistema di frenata rigenerativa che può essere attivato a tre livelli diversi utilizzando le palette al volante. L’installazione delle batterie sotto il pianale garantisce un volume di carico senza compromessi, con un volume utile fino a 4,4 m3, mentre il carico utile di 780 kg e il peso trainabile di 750 kg sono punti di riferimento nel segmento.