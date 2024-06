Stellantis festeggia 60 anni di produzione a Ellesmere Port

Stellantis celebra 60 anni di produzione di veicoli nello stabilimento di Ellesmere Port, segnando sei decenni da quando la prima vettura, una Vauxhall Viva, uscì dalla linea di produzione il 1° giugno 1964. Ellesmere Port fu costruito nel 1962 e inaugurato nel 1964 producendo la Vauxhall Viva. Da allora, ha prodotto modelli celebri come la Vauxhall Chevette e, dal 1980, sette generazioni della popolarissima Vauxhall Astra. Durante la sua vita, l’impianto ha prodotto più di un milione di unità della Viva, più di un quarto di milione di Vauxhall Chevette e più di 4,1 milioni di Vauxhall Astra.

Lo stabilimento Stellantis di Ellesmere Port festeggia i 60 anni da quando la prima automobile uscì dalla linea di produzione

Lo stabilimento Stellantis di Ellesmere Port è ora una parte fondamentale della produzione britannica di veicoli elettrici (EV), essendo il primo impianto di produzione in volume di soli veicoli elettrici del Regno Unito a seguito di un investimento di 100 milioni di sterline da parte di Stellantis come parte dell’impegno Dare Forward 2030 dell’azienda di diventare carbon neutral entro 2038. La produzione di veicoli elettrici è iniziata a Ellesmere Port nel settembre dello scorso anno, con la produzione di Vauxhall/Opel Combo Electric, Citroën ë-Berlingo, Fiat e-Doblò e Peugeot E-Partner.

Nel 1970 Ellesmere Port occupava più di 350.000 m 2 , ma da allora ha subito numerosi cambiamenti importanti, tra cui l’aggiunta di un’officina per l’assemblaggio di batterie, il miglioramento dell’Assemblea Generale e il trasferimento della carrozzeria. Ciò ha contribuito a una riduzione del 60% della superficie totale del sito per una migliore efficienza energetica e produttività. Con una superficie di 118.000 m 2 , l’intero stabilimento ha ora dimensioni simili a quelle della carrozzeria precedente.

La transizione di Ellesmere Port alla produzione esclusivamente elettrica continua la tradizione di Vauxhall di costruire veicoli nel Regno Unito, iniziata nello stabilimento aziendale di Luton nel 1905, dopo essere stata trasferita da Vauxhall a Londra, dove iniziò nel 1903. Dal prossimo anno, Luton inizierà a produrre veicoli elettrici di medie dimensioni. furgoni per Vauxhall, Opel, Citroën, Peugeot e Fiat Professional.

Alle celebrazioni del 60 ° anniversario per il personale dello stabilimento e i dignitari locali era presente Keith Tabiner, che era sulla linea di produzione a Ellesmere Port nel 1964 quando fu prodotta la prima Vauxhall Viva. Anche i suoi tre figli, Mark, Mike e Phil, lavorano oggi a Ellesmere Port, il che significa che la famiglia Tabiner ha un totale di 152 anni di lavoro presso lo stabilimento. Nel corso dei decenni lo stabilimento ha goduto di un alto livello di lealtà, dedizione e anzianità di servizio da parte di molti dipendenti.

Keith Tabiner ha dichiarato: “Dopo aver assistito al primo avvio della linea di produzione della Vauxhall Viva nel 1964 e aver lavorato a Ellesmere Port per un totale di 40 anni, è un piacere essere tornato e vedere lo stabilimento andare sempre più rafforzandosi producendo veicoli elettrici. del futuro. Ho sempre guidato Vauxhall e con tre dei miei figli che seguono le mie orme e lavorano oggi nello stabilimento, tutto ciò che abbiamo è grazie a Ellesmere Port.”

Diane Miller, direttrice dello stabilimento di Ellesmere Port, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di segnare un traguardo così impressionante, celebrando la produzione iniziata sessant’anni fa con Viva, e che ora continua nel futuro con i furgoni elettrici di Fiat, Citroën, Peugeot, Opel e Opel. Per sessant’anni, Ellesmere Port è stato un pilastro centrale dell’area locale, e i suoi abitanti sono sempre stati molto orgogliosi del proprio lavoro presso lo stabilimento per fornire milioni di veicoli per il Regno Unito e oltre, e ora continuano a farlo nella transizione verso un futuro più sostenibile”.

Maria Grazia Davino, amministratore delegato del gruppo Stellantis UK, ha commentato: “È gratificante celebrare sessant’anni di produzione di veicoli a Ellesmere Port, che continua a produrre l’ultima generazione di furgoni elettrici. Stellantis è l’unico OEM che produce furgoni, compresi quelli elettrici, in volume nel Regno Unito, e vorrei condividere le mie congratulazioni ai dipendenti dello stabilimento, che continuano a lavorare incredibilmente duramente per produrre i veicoli che aiuteranno a elettrificare le aziende in tutto il mondo. nel Regno Unito e negli oltre 20 paesi in cui esportiamo furgoni elettrici”.