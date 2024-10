DS 3: la nuova generazione potrebbe essere prodotta in Spagna

Circa un mese fa erano emerse alcune indiscrezioni, rilanciate dai francesi de L’Argus, sulla prossima generazione della DS 3 attesa non prima del 2027. L’Argus aveva infatti rivelato che il costruttore francese premium di casa Stellantis aveva cambiato l’approccio verso la nuova generazione del modello, abbandonando l’idea di procedere su un crossover/SUV di medie dimensioni. Piuttosto si sarebbe fatto spazio l’intento di guardare verso un approccio simile a quello della prima generazione di DS 3, ritornando quindi alle sembianze tipiche di una city car. Sarebbe questo il ragionamento proposto da Olivier François, che sarebbe al centro dell’importante cambio di passo nell’impostazione stilistica del prossimo modello in virtù del successo che comunque ebbe la prima generazione di DS 3.

Questo cambio di passo potrebbe avere conseguenze non indifferenti per ciò che riguarda lo stabilimento francese di Poissy. La prossima generazione di DS 3 adotterà infatti la piattaforma STLA Small che, a meno di eventuali cambiamenti, sarà destinata a veicoli esclusivamente elettrici e dovrà debuttare con la prossima Peugeot e-208 a partire dal 2026 seguita dalla nuova Opel Corsa nel 2027. Secondo quanto apparso sulla testata spagnola La Tribuna de Automoción, la nuova generazione di DS 3 dovrebbe arrivare durante il mese di maggio del 2027 puntando su un volume produttivo annuo nell’ordine delle 35.000 unità. Allo stesso tempo la prossima DS 3 non sarà più prodotta in Francia, a Poissy, ma piuttosto dovrebbe essere prodotta in Spagna con Stellantis che propende verso lo stabilimento di Figueruelas nei pressi di Saragozza. Una condizione più che logica visto che lo stabilimento spagnolo sarà destinato alla produzione delle future city car del Gruppo completamente elettriche.

Con la possibile esclusione dai programmi di Poissy della futura DS 3, il futuro dello stabilimento francese non appare chiaro

Con il possibile stop alle operazioni che vedono al centro la futura DS 3, potrebbe risentirne lo stabilimento francese di Poissy dove l’attuale generazione del crossover viene prodotta. Dalla fine del 2026 in poi rimarrebbe quindi soltanto la produzione della Opel Mokka, la cui nuova generazione dovrebbe arrivare non prima del 2029 sebbene lo stabilimento produttivo non sia stato ancora confermato da Stellantis.

La futura DS 3 potrebbe ritornare a una carrozzeria da city car, abbandonando lo stile da crossover della generazione attuale

Pare che Stellantis attenderà fino alla fine del 2025 per decidere sul futuro dello stabilimento francese di Poissy, quindi anche per negoziare possibili aiuti governativi per la gestione della nuova piattaforma STLA Small. Non è chiaro, quindi, quello che sarà il futuro dello stabilimento sebbene già entro la fine di quest’anno alcuni reparti (per un totale di circa 72.000 metri quadri) saranno trasformati in un Green Campus.

Va poi detto che, secondo indiscrezioni sempre più insistenti, le elettriche del programma STLA Small (come appunto la futura DS 3) adotteranno esclusivamente batterie di tipo Lito-Ferro-Fosfato (LFP). Ciò in virtù di costi inferiori e di sviluppi tecnologici che permettono capacità migliorate anche in termini di autonomia; va proprio verso questa direzione la realizzazione di una gigafactory, da parte di Stellantis, a Saragozza in accordo con una joint venture con CATL.