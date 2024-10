Nuovo Opel Mokka è finalmente disponibile: ecco le novità

Con il suo design audace e puro, Mokka è diventata un bestseller. Ora Opel sta rendendo il SUV compatto non convenzionale ancora più desiderabile, sia all’interno che all’esterno. Nuovi accenti evidenziano ulteriormente il carattere unico della Mokka e Opel sta anche portando tecnologie da segmenti di veicoli superiori al segmento SUV B. E non è tutto, il marchio con il Blitz ha anche aperto i libri degli ordini per il nuovo Opel Mokka.

Ecco tutte le principali novità del nuovo Opel Mokka

“Il nuovo Opel Mokka è un bestseller. Audace, pura e inconfondibile: un’auto piena di carattere che si distingue dalla massa. Ecco perché abbiamo solo delicatamente affinato il suo design contemporaneo con il nuovo Opel Blitz ed elementi grafici. Il cambiamento più grande si trova negli interni. L’abitacolo ora appare ancora più pulito e riprende la grafica Opel Vizor dalla parte anteriore del veicolo. Inoltre, il conducente e i passeggeri della nuova Mokka possono godere della prossima generazione di infotainment. Siamo lieti di aprire già i libri degli ordini per la nuova Mokka”, ha affermato il CEO di Opel Florian Huettl.

Con le sue linee audaci e chiare, tra cui l’Opel Vizor, Mokka ha già lasciato il segno. È stato il primo modello a introdurre la caratteristica fascia del marchio, che ora adorna ogni nuovo modello. Questo design sicuro ispira i clienti, ed è per questo che Opel non ha completamente rivisto l’aspetto del nuovo Opel Mokka, ma ha piuttosto enfatizzato sottilmente i suoi punti di forza visivi.

Il nuovo Opel Blitz al centro del volto del marchio Opel Vizor contribuisce ad affinare ulteriormente il carattere di Mokka. Il Vizor nero integra visivamente il nuovo Blitz e i fari in un unico elemento. Come sulla nuova Opel Frontera, la familiare firma alare delle luci a LED nella parte anteriore e posteriore risplende in un’interpretazione più moderna con tre “blocchi di illuminazione” che garantiscono un aspetto senza compromessi.

In linea con il motto “il nero è bello”, una linea di design nera che corre dal cofano al posteriore sopra i finestrini laterali attirerà l’attenzione in ogni variante in futuro. Sulla Mokka GS, i rivestimenti neri nella parte anteriore, posteriore e nei passaruota trasmettono anche eleganza sportiva. Una striscia di finitura nera lucida che corre lungo le superfici inferiori delle portiere fino al posteriore riflette la linea di design dei finestrini nella modanatura laterale e sottolinea l’aspetto elegante. In linea con l’approccio “Greenovation” di Opel, speciali cerchi aerodinamici (disponibili per la Mokka Electric) e il paraurti anteriore ridisegnato migliorano l’aerodinamica. Inoltre, la nuova Mokka rinuncia completamente alle applicazioni cromate sugli esterni.

Il nuovo Opel Mokka continua il suo approccio al risparmio di risorse negli interni. Tutti i tessuti sono realizzati con materiali con contenuto riciclato. Visivamente, l’approccio “detox”, ovvero la chiara attenzione all’essenziale, è al centro della scena. Il nuovo volante, appiattito nella parte superiore e inferiore, non solo trasmette un carattere sportivo, ma porta anche l’Opel Vizor nell’abitacolo con il nuovo Blitz al centro e riflette la bussola Opel del design esterno con linee orizzontali.

La consolle centrale tra i sedili anteriori, in una tonalità argento opaco, è ora ancora più chiara di prima. I designer e gli ingegneri hanno integrato alcune delle impostazioni precedentemente controllate tramite pulsanti nel touchscreen a colori centrale. L’intero design dell’abitacolo appare quindi più fresco e desiderabile, come se provenisse da una classe di veicoli superiore. Ad esempio, il design degli interruttori rimanenti per il freno di stazionamento elettrico e le modalità di guida selezionabili (sulle varianti Mokka Electric e automatica) proviene dalla nuovissima Opel Grandland.

Il nuovo sistema di infotainment multimediale e di navigazione porta anche la nuova Mokka a un livello superiore. Il bestseller ulteriormente sviluppato offre ora un display digitale da 10 pollici con informazioni per il conducente e un touchscreen a colori altrettanto grande di serie. Quest’ultimo può essere facilmente gestito tramite widget, proprio come uno smartphone; in alternativa e in combinazione con il sistema di navigazione opzionale, è sufficiente un “Hey, Opel” per utilizzare il riconoscimento vocale naturale.

Entrambi i display possono essere personalizzati in molti modi. Il sistema riconosce il profilo personale del conducente sullo smartphone connesso; la connessione è sempre wireless nella nuova Mokka. È possibile impostare varie scorciatoie virtuali sullo schermo centrale e diverse combinazioni di colori offrono ulteriori opzioni di personalizzazione.

Se ordinato con il sistema di navigazione integrato, gli aggiornamenti delle mappe sono resi disponibili over-the-air. Il sistema impara costantemente grazie a ChatGPT (disponibile in combinazione con Connected Navigation) e, in base alle abitudini del profilo del conducente collegato, suggerisce autonomamente destinazioni e percorsi. L’app myOpel può anche essere utilizzata per inviare facilmente la destinazione e il percorso corrispondente al veicolo.

Inoltre, il sistema di infotainment della Mokka Electric offre il routing EV con visualizzazione della stazione di ricarica. Inoltre, gli smartphone possono anche essere caricati in modalità wireless. Dispositivi portatili come smartphone e tablet possono anche essere collegati tramite la presa USB-C nella consolle centrale. Altrove, la telecamera posteriore a 180 gradi opzionale assicura un’eccellente visibilità durante le manovre in città.

Opel rende il processo di selezione per la nuova Mokka chiaro quanto il design: la nuova arrivata sarà disponibile negli allestimenti “Edition” e “GS” e potrà essere ulteriormente personalizzata con due pacchetti di personalizzazione.

Per quanto riguarda la trazione, i clienti Mokka possono scegliere tra un efficiente motore a benzina e due alternative elettrificate. Il SUV compatto sarà disponibile sia come moderno ibrido con tecnologia a 48 volt sia come Mokka Electric a batteria elettrica, a zero emissioni locali. Completamente elettrica, la nuova Mokka è ora disponibile esclusivamente con il motore elettrico da 115 kW (156 CV) e la batteria da 54 kWh.

Grazie a un packaging efficiente, gli ingegneri sono stati in grado di garantire un’autonomia esemplare con una batteria di dimensioni compatte. Ciò significa che è possibile percorrere fino a 403 chilometri (WLTP) a zero emissioni locali. La posizione salvaspazio della batteria sotto il pavimento consente un baricentro basso e garantisce che la nuova Mokka Electric stia saldamente sulla strada. E con 260 Newton metri di coppia disponibili immediatamente, la Mokka Electric offre una rapida accelerazione da fermo e tanto piacere di guida.

I clienti che preferiscono una guida alternativa possono scegliere il nuovo Opel Mokka Hybrid con tecnologia a 48 volt. Combina un motore a benzina turbo da 1,2 litri da 100 kW (136 CV) con un motore elettrico da 21 kW (28 CV) e una nuova trasmissione elettrificata a doppia frizione a sei velocità. Il sistema ottimizzato aiuta a ridurre significativamente il consumo di carburante e le emissioni di CO 2 rispetto a un veicolo convenzionale comparabile. E a basse velocità, i conducenti di Mokka Hybrid possono persino guidare il loro SUV nel traffico cittadino in modalità puramente elettrica e quindi senza emissioni locali.