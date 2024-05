Fiat Topolino Dolcevita protagonista alla Fiera Nautica di Porto Rotondo

Fiat Topolino Dolcevita è stata assoluta protagonista alla Fiera Nautica di Sardegna, evento che si è tenuto dall’1 al 5 maggio. Si tratta di un evento molto importante che nel 2024 è giunto alla sua terza edizione e che ha ospitato 135 espositori e oltre 20.000 visitatori. L’evento si è tenuto nella suggestiva Marina di Porto Rotondo, situata in una incantevole insenatura naturale lungo la costa settentrionale della Sardegna, che celebra il suo sessantesimo anniversario quest’anno.

Alla Fiera Nautica di Sardegna 2024 spicca la presenza di Fiat Topolino Dolcevita

La versione “aperta” di Topolino riflette il suo carattere estivo e da Riviera, promuovendo uno stile di vita più sostenibile grazie alla sua motorizzazione completamente elettrica. Una vettura di questo tipo si è integrata perfettamente nell’ambiente della Fiera Nautica.

Giuseppe Galassi, Managing Director di Fiat e Abarth in Italia, ha sottolineato: “La partecipazione di FIAT alla kermesse enfatizza il nostro impegno continuo verso un futuro più sostenibile e inaugura la stagione estiva, perfetta per godere dell’esperienza con Topolino Dolcevita. Con l’arrivo dell’estate, la nuova Topolino Dolcevita sarà disponibile presso gli showroom italiani della Rete Fiat, offrendo a tutti la possibilità di scoprire da vicino la qualità e la bellezza di questa nuova icona della mobilità urbana sostenibile. Le nostre concessionarie italiane, sempre al centro dell’esperienza dei nostri clienti, saranno pronte ad assistere i clienti interessati nell’acquisto, offrendo competenza e professionalità”.

Segnaliamo inoltre che sempre per Fiat oltre alla Fiat Topolino Dolcevita erano presenti anche due Fiat 500 del Mare, natanti lanciati lo scorso anno che in questo evento hanno svolto la funzione di courtesy boat. Presente anche la recente Fiat 600 che invece è stata utilizzata come auto di cortesia dell’evento. Dunque la principale casa automobilistica italiana ha avuto una presenza importante in questo evento che anno dopo anno assume sempre più importanza e prestigio.