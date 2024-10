Maserati protagonista di “Auto e Moto d’Epoca 2024”

Dal 24 al 27 ottobre, Maserati sarà presente alla 41a edizione di “Auto e Moto d’Epoca” a Bologna, la fiera più importante d’Europa per auto d’epoca e ricambi. In questo contesto unico, il marchio esporrà due decappottabili, una storica e una moderna, entrambe rappresentative dell’abilità di unire prestazioni sportive elevate e comfort per lunghe distanze, in perfetto stile gran turismo.

Maserati esporrà una Ghibli Spyder 4.7 e una nuovissima GranCabrio Trofeo

I due capolavori esposti nello stand Maserati (Padiglione 31) sono una Ghibli Spyder 4.7 e una nuovissima Maserati GranCabrio Trofeo, a sottolineare il legame indissolubile tra passato e presente del Marchio. In occasione dell’evento bolognese, la presenza di Maserati nel padiglione dedicato alla Motor Valley sottolinea come Modena sia il cuore pulsante del brand e si traduce in un’occasione per raccontare il lavoro svolto dal Maserati Classiche Program.

Il dipartimento Classiche della Casa del Tridente tutela e promuove la conservazione e l’originalità del proprio patrimonio automobilistico con un servizio di assistenza esclusivo, dedicato in particolar modo ai clienti e ai collezionisti del brand, che ora include anche un iter di certificazione di autenticità.

Il processo di certificazione è regolato da un comitato di esperti e viene offerto per le auto Maserati di 20 anni o più, oltre a qualsiasi veicolo di serie speciale, compresi quelli del passato recente come la MC12 e le edizioni limitate Quattroporte. Il programma include anche l’opzione di manutenzione per l’auto, oltre a un servizio di Car Detailing su richiesta, eseguito internamente.

Accanto ai collezionisti e ai clienti, il programma fornisce un servizio di supporto alla conservazione delle auto e al restauro di ogni dettaglio per renderle conformi all’originale. Un piano di assistenza dedicato offre ai proprietari di Classiche, tra cui le auto “Youngtimer” e “Speciali”, un follow-up nelle varie fasi dei lavori di manutenzione o restauro eseguiti. Tra i compiti principali di Maserati Classiche rientra anche la produzione di pezzi di ricambio non più disponibili sul mercato, seguendo le indicazioni tratte dai progetti originali. Il processo utilizza la migliore tecnologia disponibile per migliorare l’affidabilità e la funzionalità dei componenti, senza modificarne l’aspetto estetico.

Auto e Moto d’Epoca 2024 Le auto Maserati in esposizione:

Maserati Ghibli Spyder (1969 – 1972)

Nel 1966, furono fatti progetti per una nuova gran turismo, per enfatizzare il concetto di tradizione sportiva della Maserati. La Ghibli, che prende il nome da un vento del deserto, mantenuto da altre gran turismo dell’epoca, ha segnato l’assertività nelle sue linee ed è riuscita a mantenere l’understatement nel suo design e uno stile elegante e raffinato. Con un peso di oltre 1.300 kg, la Ghibli ha raggiunto e superato una velocità massima di 260 km/h. Nel 1969, alla coupé si è aggiunta la versione spyder.

L’entusiasmo suscitato dalla Ghibli tra il pubblico e la critica al Salone dell’automobile di Torino del 1966 si trasformò presto in un rapido successo commerciale. La produzione iniziale fu fissata a 100 unità, poi a 400. Alla fine furono prodotte 1.332 Ghibli (Coupé e Spyder).

Nuova Maserati GranCabrio Trofeo (2024)

Presentata all’inizio del 2024, la Maserati GranCabrio è la nuova decappottabile della Casa del Tridente, dedicata agli amanti della guida e caratterizzata da comfort e stile.

Sulle orme della Maserati GranTurismo, la versione scoperta coniuga lusso e prestazioni, comfort di guida e sportività. Con capote in tela che non occupa troppo spazio se riposta nel bagagliaio, la GranCabrio è un’autentica quattro posti che consente di condividere l’emozione di un viaggio a bordo di un’auto unica, simbolo dell’eleganza italiana, unita alla tecnologia che una Maserati attuale può offrire in tutte le sue forme.

Il modello esposto a Bologna durante Auto Moto d’Epoca 2024 è una GranCabrio Trofeo, alimentata dal prestazionale motore V6 Nettuno biturbo da 550 CV e caratterizzata dalla carrozzeria grigio Maratea opaco, con interni rossi a contrasto per esaltarne l’indole sportiva.

Maserati MC12 Versione Corse (2006)

Sviluppata nel 2006 e basata sulla sorella da corsa, è stata progettata per un esclusivo utilizzo non competitivo in pista e prodotta in una serie limitata (solo 12 unità clienti e tre prototipi): con il suo straordinario motore V12 da 755 CV , è l’emblema di una vettura che ha scritto pagine indimenticabili nella storia del motorsport.