Una Maserati MC12 Versione Corsa in tinta Arancio va all’asta a Parigi

Fra i prestigiosi lotti dell’asta di RM Sotheby’s in programma a Parigi il 31 gennaio 2024 c’è anche una Maserati MC12 Versione Corsa del 2007. Un pezzo di grande fascino e rarità, il cui valore storico trova riflesso nelle quotazioni della vigilia, che si spingono fino 3.5 milioni di euro. Si tratta dell’esemplare con telaio ZAMDF44B000029631 (uno dei 12 costruiti) e rappresenta una opportunità coi fiocchi per chi può concedersi la spesa.

Questa vettura discende dalla pluripremiata vettura da gara GT1 (vincitrice nel 2005 del Campionato FIA GT) e promette emozioni uniche in pista. Rispetto all’allestimento standard, qui il pacchetto è molto più specialistico. Resta la connessione col telaio e col motore della Ferrari Enzo, di cui la versione stradale può essere vista come una sorella.

Il modello racing prese forma sotto la direzione di Giorgio Ascanelli, del Reparto Corse del “tridente”. L’esito degli sforzi fu proficuo, come testimoniano i molti successi raccolti dalla belva emiliana, su tutti il già citato mondiale FIA. Da quel modello fu derivata una Maserati MC12 Versione Corsa, destinata a un manipolo di facoltosi appassionati, che volevano concedersi delle esperienze dinamiche di altissima gamma. Come la FXX della Ferrari, anche questa non era destinata alle gare, ma la pista era il suo regno. In funzione dell’uso fra i cordoli fu progettata, senza velleità di omologazione stradrale.

Rispetto alla GT1 era ancora più potente, non dovendo sottostare ai vincoli regolamentari della FIA. Qui il motore V12 da 6 litri di cilindrata erogava una potenza massima di 745 cavalli a 8.000 giri al minuto, su un peso di soli 1.150 chilogrammi. Un dato esprime bene il suo vigore prestazionale: il passaggio da 0 a 200 km/h, con questa vettura, viene liquidato in soli 6.4 secondi. La velocità massima si spinge nel territorio dei 330 km/h. Ciò che le cifre prima esposte non raccontano è la straordinaria efficienza dinamica del modello. Qui l’handling è davvero racing, come le emozioni regalate a chi siede al posto guida.

Come dicevamo, la Maserati MC12 Versione Corsa fu destinata a 12 clienti, accuratamente selezionati dalla casa del “tridente”. L’esemplare proposto all’asta a Parigi da RM Sotheby’s fu consegnato nuovo in Germania, nel 2007. Di particolare effetto la livrea Arancio, diversa da quelle rituali del modello. La trasmissione è semiautomatica tipo “Maserati Cambiocorsa” a 6 rapporti. Ai suoi tempi fu venduta a circa 1 milione di euro.

La tonalità base della vettura era il “Blu Vittoria”, quella che veste quasi tutti gli esemplari della serie, ma qualcuno fece scelte diverse, come il committente dell’esemplare ora offerto alla tentazione dei potenziali acquirenti della vendita all’incanto. Chi ne entrerà in possesso avrà la possibilità di usarla in pista, ma fuori dai contesti agonistici, perché come la Ferrari FXX, questa è una specie di auto laboratorio, destinata al piacere degli owner, in ambiti diversi da quelli del motorsport.

