Enzo Mattioli Ferrari investe in Cavallino Inc. e rafforza il legame con la storia

Enzo Mattioli Ferrari investe in Cavallino Inc., società americana che dal 1978 pubblica la rivista bimestrale Cavallino e dal 1992 organizza il prestigioso Concorso d’Eleganza Palm Beach Cavallino Classic. Non conosciamo la misura della partecipazione, acquisita tramite la Ferrari Family Investiments, di cui il nipote di Piero Ferrari e discendente diretto del Commendatore è amministratore delegato.

A prescindere dalla quota, si tratta di una presenza importante nella compagine, che rafforza dei legami storici, con un esponente di primo piano della famiglia di Enzo Ferrari, fondatore della casa di Maranello.

La madre di Enzo Mattioli Ferrari è Antonella, figlia di Piero Ferrari. Nelle sue vene scorre quindi il sangue nobile di chi ha creato il mito del “cavallino rampante”. Il legame col nonno è fortissimo, come quello col bisnonno, da cui ha ereditato la passione per le auto speciali. Alla recente Cavalcade Classiche è stato presente con al posto guida di una F40.

Foto Canossa Events

Oltre ad essere un cultore delle “rosse” ed un esperto delle classiche a quattro ruote, Enzo Mattioli Ferrari è anche un imprenditore fortemente impegnato nella promozione del Made in Italy. In questa prospettiva, forse, va letto il suo investimento in Cavallino Inc., che fa entrare lui e, quindi la famiglia del Commendatore, nel più antico progetto indipendente al mondo dedicato alla conservazione delle sue auto, della loro storia, della loro custodia in condizioni di autenticità. Il tutto nel segno del rispetto del mito e della straordinaria visione di chi lo ha creato.

L’ingresso di Enzo Mattioli Ferrari nella compagine gratifica Luigi Orlandini, capo di Canossa, che quattro anni fa aveva acquistato Cavallino Inc. e che ora continuerà a ricoprire il ruolo di Chairman of the Board of Directors e Amministratore Delegato della società. Il nipote di Piero Ferrari diventa Presidente.

“La sua competenza e la sua passione -dice Orlandini – rappresentano un’opportunità straordinaria per il progetto che, con il suo contributo, rafforzerà ulteriormente la leadership nel mondo delle auto d’epoca”.

Comprensibile la soddisfazione di Enzo Mattioli Ferrari, che non nasconde la gioia per il nuovo investimento, al quale aggiungerà le note del suo entusiasmo per farlo crescere e sviluppare ulteriormente, sapendo di avere un partner, come Canossa, che è eccellenza nel settore. Come dicevamo, Cavallino Inc. è un’azienda statunitense fondata nel 1978 e dedicata al mondo della Ferrari. La sua rivista bimestrale è considerata la più autorevole fonte di informazioni sul mondo delle “rosse” classiche. I suoi concorsi di eleganza sono un punto di riferimento mondiale.