Finali Ferrari Mondiali 2024: risultati, notizie e video da Imola con la F80

Le Finali Mondiali Ferrari 2024, andate in scena sulla pista di Imola, hanno regalato emozioni speciali ai protagonisti e al pubblico, che si è goduto uno spettacolo unico, a dispetto del meteo poco favorevole. Tante le “rosse” entrate in scena: da quelle dell’XX Programme alle F1 Clienti, passando per quelle del Challenge e del Club Competizioni GT. Fra i cordoli del circuito del Santerno anche le Sport Prototipi Clienti con le 499 Modificata.

Presente all’appello la nuovissima Ferrari F80, che ha suscitato grande interesse e curiosità fra i presenti. Per la prima volta questa supercar si è mostrata in azione sul manto d’asfalto, nella veste estetica definitiva, offrendosi al giudizio estetico e sonoro di chi ha goduto delle sue danze. Insieme a lei si sono offerte alla visione del pubblico le 499P, cui si lega tecnicamente. Le Hypercar emiliane hanno bissato quest’anno il successo conseguito nel 2023 alla mitica 24 Ore di Le Mans.

All’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola si è disegnato un tributo molto riuscito alle attività sportive del “cavallino rampante”, col coinvolgimento di un grandissimo numero di clienti e di fans. La parte sportiva è stata disegnata soprattutto dagli oltre 120 piloti impegnati nelle varie sfide del Ferrari Challenge. Dopo l’aspro confronto, maturato nell’ambito delle Finali Mondiali, il Trofeo Pirelli è andato a Bence Valint (Ferrari Budapest – Rossocorsa), mentre il Trofeo Pirelli Am è andato a James Owen (Meridien Modena). Sono loro i nuovi campioni del mondo della categoria.

Iridati sono inoltre Henry Hassid (Kessel Racing) nella Coppa Shell, Eric Cheung (Formula Racing) nella Coppa Shell Am e Qwin Wietlisbach (CDP – D&C Racing) nel Trofeo Pirelli 488. Ancora una volta il marchio Ferrari ha saputo entusiasmare gli appassionati, presenti in modo cospicuo nell’arco del weekend, pur in presenza di condizioni climatiche infelici, che hanno reso più complessa l’azione in pista. Quelle di Imola sono state delle Finali Mondiali Ferrari coinvolgenti. Sul tracciato del Santerno si è confermata la bontà della festa “rossa”, che l’anno prossimo si svolgerà al Mugello. Il conto alla rovescia è già iniziato.

Fonte | Ferrari