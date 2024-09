Ferrari Cavalcade Classiche 2024: “rosse” esclusive in Friuli e Slovenia

È in corso di svolgimento la Ferrari Cavalcade Classiche 2024, riservata alle auto storiche del marchio. Al via oltre 60 modelli di grande esclusività, condotti da alcuni dei migliori clienti del “cavallino rampante”. L’evento, giunto alla settima edizione, sta andando in scena nei territori del Friuli Venezia Giulia e della Slovenia. Domani la chiusura delle danze, che si sono aperte nella giornata di giovedì 19 settembre. Per gli appassionati, un’autentica abbuffata di emozioni, con alcune delle “rosse” più belle ed entusiasmanti di sempre.

A fare la parte del leone ci stanno pensando gli esemplari dell’era romantica, che catturano il cuore con il loro inimitabile carisma. Presente ai nastri di partenza anche la 125 S, prima vettura della casa di Maranello, nata nel lontano 1947. Il lungo serpentone di gioielli a quattro ruote, protagonisti di Ferrari Cavalcade Classiche 2024, è guidato dalla Enzo condotta da Piero Ferrari, figlio del fondatore del mito ed attuale vicepresidente del marchio emiliano, di cui detiene il 10% del capitale azionario. Ad accompagnare questa hypercar ci pensano le varie F50, F40 e GTO, solo per citare quelle che si inseriscono nello stesso filone.

Insieme ad esse, diverse berlinette e barchette del passato, che hanno scritto pagine indimenticabili di storia, non solo per il “cavallino rampante”. La Ferrari Cavalcade Classiche si conferma al vertice anche in questa edizione. Del resto, stiamo parlando di uno degli eventi più esclusivi organizzati dalla casa di Maranello. Qui tutto è al top. A fare da palcoscenico all’esperienza, come dicevamo, le strade del Friuli Venezia Giulia e della Slovenia, che stanno regalando stimoli sensoriali inebrianti ai protagonisti della manifestazione, in un quadro di bellezza e di straordinaria accoglienza. Nel complesso, la tabella di marcia prevede oltre 700 chilometri da percorrere, in parte affrontati con la formula della regolarità, giusto per non dimenticare gli aspetti competitivi del mito, qui espressi in forma diversa dalle gare in pista.

Le soste delle “rosse” in alcune piazze delle città attraversate hanno trasformato queste ultime in autentiche calamite, per il cospicuo interesse suscitato nel pubblico. Infinite le manifestazioni di giubilo per il fascino delle opere d’arte a quattro ruote firmate col “cavallino rampante”. La Ferrari Cavalcade Classiche 2024 ha preso le mosse da Gorizia, per poi tuffarsi nel Collio. Dopo è toccato a Cividale del Friuli, Udine, Palmanova, Aquileia e Grado. Oggi l’evento si è spinto oltre i confini dell’Italia, raggiungendo la Slovenia, per esplorare le bellezze di quell’area del mondo, prima del rientro nel Belpaese, con arrivo a Trieste, dove le vetture di Maranello, nella tappa conclusiva, saranno godibili dal pubblico nella splendida cornice di Piazza Unità d’Italia.

Fonte | Ferrari