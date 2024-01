Palm Beach Cavallino Classic 2024: Ferrari da sogno al concorso d’eleganza

È stata una grande festa nel segno della Ferrari, che ha lasciato una bella firma nel cuore dei collezionisti e degli spettatori. La 33a edizione di Palm Beach Cavallino Classic è stata all’altezza delle migliori aspettative. Un fatto scontato, vista la qualità degli organizzatori. Nella serata conclusiva, al The Breakers, sono stati attribuiti i premi alle “rosse” che si sono maggiormente distinte nelle rispettive categorie, in un quadro dove l’eccellenza era di casa. Difficile fare una scelta fra le meravigliose creature del marchio emiliano sottoposte al vaglio della giuria.

In totale si è registrata la partecipazione all’evento di oltre 150 auto di Maranello. Una spettacolare vetrina di Ferrari da collezione, che ha fatto la gioia dei presenti. Il rinomato Concorso d’Eleganza di Palm Beach (Florida) ha confermato in pieno i suoi standard, che ne fanno un riferimento su scala mondiale per quanto concerne le “rosse”. C’è stato anche un tour di eleganza, che si è miscelato a mostre, dibattiti e vari altri appuntamenti, in grado di impreziosire ulteriormente un pacchetto in continua evoluzione. Il tutto nel segno della bellezza, che è stato il filo conduttore di ogni momento della kermesse.

Credits: Courtesy of Cavallino

Spazio anche per l’alta gastronomia, in una deliziosa unione tra cibo e cultura automobilistica. Al centro delle attenzioni, però, le magnifiche Ferrari. Opere d’arte a quattro ruote capaci di far sognare persone di ogni età, continente e religione. Come dicevamo, non è stato facile scegliere le regine di Palm Beach Cavallino Classic 2024, per l’opulenza del parterre. I 55 giudici incaricati di selezionare i veicoli hanno avuto un bel travaglio interiore. Succede, quando ogni auto presente meriterebbe un premio.

Ben 61 vetture iscitte hanno ottenuto il Platinum Award. Il Best of Show Granturismo 2024 è stato assegnato alla Ferrari 212 Inter Ghia #0191EL del 1952 di Dennis e Susan Garrity. Alla Ferrari 250 LM #6053 del 1964 di Chris e Ann Cox è andato il Best of Show Competizione 2024. La Ferrari 275 GTB “Competizione” #09063 del 1966 di Brian Ross è stata invece selezionata tra le vetture con certificazione Ferrari Classiche “libro rosso”, ottenendo il Best of Show 2024 Classiche Certificate. Nessuno può mettere in dubbio il fascino di questi magnifici gioielli.

Comprensibile la soddisfazione di Luigi Orlandini (Chairman & CEO di Cavallino): “Il successo di Cavallino Classic 2024 sottolinea il suo status di evento più importante al mondo organizzato nel nome del cavallino rampante”. In lui e nel suo staff c’è l’orgoglio di portare avanti un viaggio che nel corso dei decenni ha contribuito in modo significativo a preservare e restaurare le Ferrari di tutte le epoche in America. Nel viaggio verso il futuro, l’obiettivo degli organizzatori è quello di garantire che ogni aspetto del concorso contuinui ad offrire un’esperienza assolutamente piacevole e interessante. Con un occhio alla beneficenza, presente anche quest’anno con un buon peso specifico.