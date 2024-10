Nuova Jeep Compass: ecco come potrebbe cambiare il suo design

Nuova Jeep Compass sarà la prossima novità per quanto riguarda la gamma della casa automobilistica americana di Stellantis. Di questa auto di recente abbiamo visto un teaser che ha mostrato il profilo della futura generazione che arriverà il prossimo anno e che per l’Europa sarà prodotta in Italia presso lo stabilimento Stellantis di Melfi.

Ecco quale potrebbe essere l’aspetto della nuova Jeep Compass che sarà svelata tra poche settimane

A proposito della nuova Jeep Compass oggi vi segnaliamo un nuovo render realizzato dal designer e creatore digitale Kleber Silva che immagina così il futuro modello di Jeep. Ricordiamo che questa auto sarà prodotta su piattaforma STLA Medium e arriverà sul mercato sia in versione ibrida che elettrica al 100 per cento.

Le linee principali di questo render della nuova Jeep Compass 2025 derivano chiaramente dal teaser ufficiale rilasciato da Stellantis, mentre il resto delle informazioni deve essere considerato con cautela, come di consueto. Secondo la didascalia del post di KDesign AG sulla pagina Instagram di Silva, la versione digitale della vettura è stata creata partendo dalla silhouette ufficiale, a cui sono stati aggiunti elementi stilistici ispirati in parte alla Jeep Wagoneer S e alla Jeep Avenger.

Vedremo dunque se sarà davvero questo il look della nuova Jeep Compass. Quello che pare certo è che ancora per molti anni questo modello avrà un ruolo centrale nella gamma della casa automobilistica americana che vuole diventare sempre più un marchio globale come indicato anche dal suo numero uno l’amministratore delegato Antonio Filosa che proprio nelle scorse ore è stato nominato anche responsabile dell’intero gruppo Stellantis in Nord America.

Vedremo dunque se davvero Jeep riuscirà nel suo intento e se questa auto darà un forte contributo per fermare l’emorraggia di vendite che si sta registrando negli Stati Uniti in questi ultimi mesi e che ha portato ad una rivoluzione in Stellantis.