Peugeot non guarderà ai modelli del passato per le sue prossime elettriche

La tendenza a guardare ai propri modelli del passato è ormai una questione consolidata in ambito automobilistico, una condizione che però Peugeot non intende perseguire. Si sa infatti che, ormai da qualche anno, i costruttori hanno ragionato sulla possibilità di riportare in auge veicoli iconici del proprio listino introducendoli in un mercato che cambia con i necessari adattamenti del caso. Lo ha fatto ad esempio Fiat, con l’eterna 500, ma anche Mini e molti altri guardano verso questa direzione pure oggi.

La tendenza attuale è quella di puntare al mercato delle elettriche attingendo a stilemi del passato, ovvero a modelli divenuti vere e proprie icone da riportare su strada oggi puntando sulla possibilità di alimentarli con propulsori elettrici. Una condizione che è stata però esclusa in casa Peugeot dal responsabile dello stile del Costruttore del Leone, Matthias Hossann, che discutendone con gli inglesi di Autocar ha ammesso di non avere alcuna intenzione di adottare un approccio nostalgico per i prossimi modelli elettrici del marchio.

Il design dei prossimi modelli elettrici a marchio Peugeot esulerà da una possibile “operazione nostalgia”

Le dichiarazioni del responsabile dello stile di casa Peugeot, Matthias Hossann, seguono a una tendenza che sta prendendo piede e che ad esempio Renault ha proposto al recente Mondial de l’Auto 2024 di Parigi. Il Costruttore della Losanga ha infatti presentato la nuova R4, ispirata alla celebre Renault 4, accanto alla già nota R5, che a sua volta si rifà alla Renault 5, accanto al concept della prossima Twingo, attesa nel 2026 e fortemente basata sul design della Twingo dei primi Anni Novanta; tutte disponibili esclusivamente con propulsore elettrico. Peugeot esclude quindi di porre sul piatto un’operazione simile a quella ragionata da Renault per i suoi prossimi modelli elettrici. Le dichiarazioni di Hossann sembrano quindi confermare che il concept E-Legend, presentato nell’ormai lontano 2018, non sarà realmente prodotto in serie. La volontà del marchio è quella di introdurre influenze limitate sui suoi prossimi modelli elettrici, senza quindi praticare una riproposizione in salsa moderna di quanto già visto nel passato.

La Peugeot E-Legend venne presentata nel 2018 e si rifaceva alla 504 Coupé; rimarrà quindi un Concept senza possibilità di raggiungere la produzione in serie

D’altronde vediamo molto bene che gli attuali modelli del marchio dispongono di un design piuttosto futuristico, che non lascia spazio a un approccio retrò capace di guardare a icone disponibili nel passato di Peugeot: secondo Matthias Hossann ciò tuttavia non significa che alcuni stilemi della tradizione del marchio non possano continuare a svolgere un ruolo nel futuro dei modelli a marchio Peugeot che vedremo nei prossimi anni. Di conseguenza appare lontana la possibilità di rivedere modelli iconici a marchio Peugeot, ritornare a listino alimentati da propulsori elettrici. In ogni caso le influenze stilistiche rimarranno, pur ragionando su uno stile futuristico che permetterà di riconoscere sempre i modelli del marchio e renderli distintivi.

Tutto ciò senza quindi mettere da parte la storia del marchio; piuttosto questa viene utilizzata per trasformarla in qualcosa di futuristico. Cosa che rappresenta la “principale sfida”, ha ammesso Hossann, visto che la volontà rimane quella di trovare un corretto equilibrio fra la possibilità di giocare con la storia di Peugeot e guardare sempre al futuro.