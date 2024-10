Peugeot ha in gamma già 12 modelli con versioni completamente elettriche

L’esperienza di Peugeot nello sviluppo dei veicoli elettrici inizia nel 1941, con il lancio della VLV, una piccola automobile progettata per evitare la carenza di carburante. Quasi ottant’anni dopo, con un’autonomia che può superare i 700 chilometri e tempi di ricarica tra i più rapidi della loro categoria, i veicoli elettrici del leone rappresentano un’alternativa ideale per tutti i tipi di viaggio, con la silenziosità, il comfort e l’assenza di vibrazioni della tecnologia e delle caratteristiche elettriche che assicurano emozione e piacere di guida.

Con il lancio della Peugeot E-408, il leone presenta nel suo catalogo 12 modelli con alternative a “emissioni zero”

Attualmente, l’offerta “emissioni zero” di Peugeot comprende modelli di tutti i tipi di segmenti. Dai veicoli commerciali, con E-Partner, E-Rifter, E-Expert, E Traveller ed E-Boxer, ai SUV, con E-2008, E-3008 ed E-5008, senza dimenticare i veicoli urbani compatti, come la E-208, o la berlina di fascia media, con la E-308, l’auto familiare, con la E-308 SW e il lancio della sorprendente E-408, una versione 100% elettrica della questo modello che unisce la sportività delle fastback alla robustezza e versatilità dei SUV.

In tutti questi modelli, Peugeot propone tecnologie avanzate e servizi connessi per ottimizzare l’autonomia e facilitare gli spostamenti, come l’indicatore di potenza, la modalità di guida ECO, la frenata rigenerativa e l’app Free2Move, che indica i percorsi ottimali tenendo conto di tempo, consumi e autonomia, oltre a segnalare i punti di ricarica lungo il percorso.

Una volta in viaggio, la batteria con sistema di regolazione termica della Peugeot 100% elettrica permette di ricaricarla all’80% della sua capacità in soli 30 minuti da un caricatore pubblico o da una stazione elettrica da 100 kW. Giusto il tempo di fermarsi per sgranchirsi le gambe e prendere un caffè o una bibita prima di riprendere il viaggio. Grazie alla funzione di ricondizionamento termico è possibile attivare l’aria condizionata o il riscaldamento mentre l’auto è in carica, per trovarla sempre alla temperatura perfetta.

La Peugeot E-208 incarna una nuova visione di mobilità sostenibile, in cui il cliente può scegliere un’alternativa a “emissioni zero” senza dover sacrificare aspetti importanti come la linea del proprio veicolo, la sua abitabilità o il piacere di guida. Dal comfort unico, godibile senza rumore e senza vibrazioni, eroga fino a 156 CV (115 Kw) di potenza e presenta dati di accelerazione e prestazioni eccezionali.

La Peugeot E-2008 si distingue per il suo aspetto da SUV, con un frontale imponente grazie ad elementi come la nuova firma luminosa a forma di tre artigli e i fari Full LED con accensione automatica degli abbaglianti. Nella parte posteriore, i gruppi ottici assumono la forma di tre eleganti doppie strisce orizzontali sovrapposte. Sotto il cofano incorpora il motore elettrico da 156 CV (115 Kw) che offre un’autonomia WLTP di 406 chilometri.

Con le sue versioni 100% elettriche E-308 e E-308 SW, questo modello è il primo Peugeot a proporre quattro tipi di energia nella sua gamma: termica, ibrida, ibrida plug-in e 100% elettrica. Incorpora il motore elettrico da 156 CV (115 Kw) che offre un’autonomia WLTP di 410 chilometri.

Grazie ai vantaggi dell’innovativa piattaforma STLA Medium sviluppata da Stellantis, soprattutto in ottica elettrificazione, l’autonomia delle Nuove Peugeot E-3008 ed E-5008 ha fatto un grande passo avanti, con batterie più potenti che offrono un livello di autonomia più elevato. prestazioni e autonomia senza incidere sui consumi energetici. Con un’autonomia in cui vengono proposte versioni “Long Range” con 700 km di autonomia WLTP nella E-3008 e 668 km nella E-5008.

Peugeot completa la sua gamma di veicoli elettrici con la versione 100% elettrica della PEUGEOT 408, dopo il lancio della versione ibrida plug-in nel 2022. La nuova E-408 unisce il fascino inaspettato di una silhouette fastback con un’efficienza a zero emissioni, la l’emozione di un potente motore da 157 kW/210 CV e il piacere dell’esperienza di guida elettrica, con un’autonomia fino a 453 km.

Poiché affidabilità e professionalità fanno rima con sostenibilità, la casa francese integra versioni 100% elettriche su tutta la sua gamma di veicoli commerciali. Peugeot E-Partner, E-Expert ed E-Boxer sono già in vendita. Condividono i vantaggi e le caratteristiche di una delle gamme di maggior successo sul mercato spagnolo grazie alle sue prestazioni, alla sua affidabilità e, soprattutto, alla sua enorme capacità di adattarsi a qualsiasi tipo di attività grazie alla possibilità di effettuare trasformazioni tramite allestitori, come accade nelle versioni termiche.

E-Rifter presenta la silhouette innovativa, l’estetica da SUV, le prestazioni e lo spazio interno delle versioni termiche. Come loro, è disponibile sia nella versione Standard 5 Posti che nella versione 7 Posti Lunga. La sua batteria agli ioni di litio da 18 moduli ha una capacità di 50 kWh, che le permette di sviluppare 136 CV/100 Kw di potenza, abbinati ad un’autonomia fino a 340 km, secondo il protocollo di omologazione WLTP.

Da parte sua, Peugeot E-Traveller è un veicolo 100% elettrico che soddisfa le esigenze di comfort e spazio interno dei privati ​​e dei professionisti del trasporto passeggeri con i vantaggi della tecnologia elettrica. Con tre misure disponibili (Compact, Standard e Long) e due diverse autonomie (220 km e 347 km), e-Traveller si adatta come un guanto alla vita quotidiana e al tempo libero, senza perdere lo spazio interno o le caratteristiche termiche dei veicoli versioni che hanno decretato il successo della Traveller. La sua altezza massima di 1,90 m, che consente un facile accesso ai parcheggi sotterranei.

Le vetture di peugeot 100% elettriche (e l’intera gamma, indipendentemente dall’energia scelta) beneficiano dei vantaggi di Allure Care, una garanzia di cui possono beneficiare gratuitamente i veicoli nuovi che effettuano gli interventi di manutenzione consigliati dalla Marca per 8 anni o 160.000 chilometri presso le officine della Rete Assistenza Ufficiale della casa del Leone.

La sostituzione e la riparazione di componenti meccanici, elettrici o elettronici difettosi, compresa la manodopera, sono coperte da Allure Care, disponibile sull’ultima generazione della gamma Peugeot 100% elettrica e ora anche sulla gamma termica e ibrida plug-in. per ordini effettuati tra il 1 settembre e il 30 novembre 2024.