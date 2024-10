Peugeot 208 Racing, l’esperienza sportiva accessibile by Stellantis Motorsport

Peugeot continua a non voler riportare i celebri badge “GTI” e “Rallye” sui suoi nuovi modelli, come una lunga tradizione vuole (e come gli appassionati vorrebbero). Questo mancato revival, però, non ha certo fermato Stellantis Motorsport dal proporre una nuova versione da corsa della 208.

La 208 Racing svelata recentemente è dotata di un motore turbocompresso potenziato, di una taratura del telaio migliorata e dei soliti notevoli standard di sicurezza. Si tratta, in breve, di un approdo “conveniente” al mondo delle competizioni sportive. A molti piacerebbe senz’altro vedere la 208 Racing ispirare un modello di serie ad alte prestazioni, ma questa nuova vettura è stata concepita esclusivamente per il campionato FR6 Trophy.

La nuova competizione, che prenderà il via nel 2025, è organizzata dalla Fédération Française du Sport Automobile (FFSA) e segna la partecipazione di Stellantis come primo produttore. L’auto da rally presentata si basa sulla Peugeot 208, evidentemente rivisitata, con un telaio in acciaio illuminato di bianco, dettagli verde lime sulle luci di marcia e una livrea elegante sulla carrozzeria scintillante.

Tutti questi elementi richiamano alla mente i bei tempi della cara vecchia Peugeot 106 Rallye, recentemente oggetto di un omaggio con un’edizione speciale basata sulla 208 da un concessionario svizzero.

All’interno del nuovo veicolo, Stellantis ha integrato una gabbia di sicurezza saldata e un sistema di spegnimento automatico, entrambi conformi agli standard Rally4. Il cruscotto è stato “ottimizzato” per ridurre i riflessi e include un display multifunzione, un killswitch e comandi personalizzati sulla console centrale. Non manca la dotazione elettronica specifica per la competizione che semplifica la raccolta e l’analisi dei dati di guida da parte dei team.

Per lo sviluppo della 208 Racing, Stellantis Motorsport ha sfruttato l’esperienza acquisita con la versione Rally4, la Citroen C3 Rally2 e la 208 Racing Cup. Sotto il cofano, troviamo un motore a benzina turbocompresso da 1,2 litri e tre cilindri, potenziato per erogare 143 CV, un incremento di 44 CV rispetto alla Peugeot 208 standard.

La 208 Racing offre un buon livello di potenza grazie anche al peso contenuto di soli 1.050 kg. Il cambio manuale a sei marce con rapporti ravvicinati sfrutta un motore che funziona esclusivamente con carburante superetanolo-E85, che si stima possa ridurre le emissioni di CO2 di circa il 30% rispetto alla benzina.

Il prezzo della 208 Racing è di 38.900 euro, decisamente più economico rispetto alla 208 Rally4. Stellantis ha già aperto le prenotazioni e prevede di avviare le consegne a partire da febbraio 2025. Purtroppo, però, Peugeot non ha in programma di lanciare una versione ad alte prestazioni della 208 stradale nel prossimo futuro.