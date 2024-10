Lancia riceve due premi per il ritorno in Francia e per il design della Ypsilon

Con la sua rinascita Lancia ha già vinto numerosi premi in Francia. Pochi giorni dopo aver vinto il prestigioso concorso Chantilly Arts & Élégance con la Lancia Pu+Ra HPE, il marchio è ancora acclamato con due trofei durante il Gran Premio di Auto Moto. Tra le categorie più ambite, la casa di Stellantis ha vinto uno Style Award e un Personality of the Year Award.

Firmata dal Centro Stile Lancia, Ypsilon è stata insignita del “Premio Stile” per l’eleganza italiana della linea e degli interni

Vincitrice di uno Style Award, Lancia Ypsilon presenta il nuovo linguaggio stilistico del marchio. Tra tradizione e innovazione, la linea si ispira alla fluidità dei tratti delle storiche Aurelia e Flaminia e alla sportività delle Stratos e Delta. Il Centro Stile Lancia giocava sui contrasti abbinando forme pure e sensuali ad elementi più audaci. La reinterpretazione in chiave moderna del calice Lancia e le luci posteriori in omaggio alla Stratos caratterizzano il design della Ypsilon. Gli interni sono in sintonia con una vera eleganza italiana nella scelta dei mobili, in particolare del tavolino , e dei materiali con pelli e velluti riciclati a coste.

Direttore di Lancia Francia nella prima metà del 2024, Joël Verany ha ricevuto il Premio Personalità dell’anno per la rinascita del brand in Francia La casa italiana ha aperto durante l’estate la sua prima “Casa Lancia” a Parigi La Défense. Da allora le aperture si sono moltiplicate fino a raggiungere nel 2025 venticinque punti vendita e ottanta punti servizio. Ispirata all’eleganza italiana, ogni Casa Lancia combina design contemporaneo e materiali nobili, creando un’atmosfera calda e accogliente. Il cliente è supportato dagli esperti della casa italiana durante tutto il percorso, dalla configurazione online alla consegna del veicolo.

Gli showroom sono progettati per mostrare le auto come vere e proprie opere d’arte, grazie ad un’attenta scenografia e ad abbondante luce naturale. Questa nuova identità di marchio, incentrata su qualità, elettrificazione e sostenibilità, fa parte di un modello di vendita innovativo volto a offrire al cliente un’esperienza unica e memorabile. Da quarant’anni Auto Moto è un media di riferimento in Francia. Il Gran Premio Auto Moto 2024 è la terza edizione. Per l’anno della sua rinascita, Lancia ha già vinto due importanti premi.