Nuova Fiat Multipla: fervono i preparativi per il debutto del crossover da 20.000 euro

Nuova Fiat Multipla debutterà intorno alla metà del prossimo anno ma già nei primi mesi del 2025 potrebbero arrivare notizie importanti a proposito di questo atteso modello sottoforma delle prime immagini senza veli. Nel frattempo in casa Fiat fervono i preparativi per il debutto di questo atteso modello che avrà l’arduo compito di competere sul mercato dando loro serio filo da torcere a modelli del calibro di Dacia Duster.

Manca sempre meno al debutto della nuova Fiat Multipla che dovrebbe avvenire verso metà del prossimo anno

Nuova Fiat Multipla che qui vi mostriamo in due recenti render di Avarvarii e Kleber Silva sarà un crossover dalle forme squadrate lungo poco meno di 4,4 metri che sarà prodotto su piattaforma Smart car di Stellantis presso lo stabilimento del gruppo a Kenitra in Marocco dove vengono prodotte Citroen Ami e Fiat Topolino. Questo modello arriverà sul mercato in versione a 5 e 7 posti con motori ibridi ed elettrici al 100 per cento e con prezzi davvero interessanti. Si vocifera che la versione entry level possa partire da circa 20 – 22 mila euro.

Come possiamo notare da questi render la nuova Fiat Multipla avrà numerosi elementi di design in comune con la recente Fiat Grande Panda da cui si distinguerà per una maggiore lunghezza e per uno stile ancora più squadrato. Gli interni ricalcheranno grosso modo quelli della Grande Panda ma saranno ancora più capienti sia per gli occupanti che per i loro bagagli.

Nuova Fiat Multipla dunque rappresenterà una novità importante per la gamma di Fiat che nei prossimi anni cercherà sempre di più di consolidare la sua leadership all’interno di Stellantis come brand più importante del gruppo come numero di vendite a livello globale. Vedremo dunque quali altre novità emergeranno a proposito di questo futuro SUV che sarà top di gamma di Fiat.