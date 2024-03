Citroën C4 e C4 X: ecco i prezzi per l’Italia della versione Hybrid 136

Citroën ha introdotto la variante ibrida, Hybrid 136, anche sulle nuove Citroën C4 e C4 X nell’ottica di implementare ulteriormente la gamma di propulsori che già vede le efficienti motorizzazioni a benzina e diesel; un passaggio utile per ridefinire l’importanza del modello nel Segmento C. La nuova proposta ibrida, ora disponibile sulle Citroën C4 e C4 X, permette di coniugare i vantaggi dei propulsori a benzina con quelli forniti dall’approccio all’elettrico affiancato a questi puntando sulla tecnologia ibrida a 48 Volt che prevede l’introduzione di una batteria a 48 Volt capace di ricaricarsi durante alcune fasi della guida. L’abbinamento è con l’unità a 3 cilindri a benzina da 136 cavalli di potenza adattabile proprio ad un funzionamento ibrido di questa tipologia. Il sistema viene abbinato ad un cambio elettrificato a doppia frizione noto come ë-DCS6, che incorpora un propulsore elettrico da 21 kW prodotto in Francia.

Non necessitando della ricarica, questa variante Hybrid 136 delle Citroën C4 e C4 X risulta essere particolarmente semplice nell’utilizzo riducendo, allo stesso tempo, emissioni e consumi di circa il 20% rispetto a una versione a benzina equivalente. In questo modo le C4 e C4 X equipaggiate con questa unità possono anche effettuare fino al 50% degli spostamenti urbani in modalità elettrica. C’è quindi la possibilità di circolare nelle zone in cui l’accesso è proibito ai veicoli più inquinanti e anche quella di ridurre i costi delle imposte applicate al veicolo. Si possono avere in Italia a partire da 30.550 euro, nel caso della Citroën C4, e a partire da 32.050 euro nel caso della C4 X.

La variate Hybrid 136 per le Citroën C4 e C4 X rappresenta una alternativa semplice ed efficiente per apprezzare l’ibrido

Con l’introduzione della versione Hybrid 136 il costruttore francese introduce un’alternativa elettrificata nella gamma delle Citroën C4 e C4 X per una sempre più efficace gestione dei costi, oltre ai vantaggi derivanti da consumi ridotti e emissioni in calo. In questo modo le C4 e C4 X si possono guidare in modalità completamente elettrica in città o in manovra. Non è un caso che grazie alla versione Hybrid 136 le Citroën C4 e C4 X si possono guidare in elettrico per almeno il 50% dei percorsi intrapresi, migliorando l’esperienza di guida in città o anche in autostrada.

La tecnologia ibrida a 48 Volt ottimizza prestazioni e consumi delle Citroën C4 e C4 X consentendo risparmi di carburante nell’ordine di 1 litro ogni 100 chilometri percorsi rispetto alla variante benzina PureTech 130 EAT8; il risparmio si traduce in un concreto 20% in meno rispetto all’unità puramente endotermica. Durante la guida in città la nuova versione Hybrid 136 permette di introdurre livelli di efficienza particolarmente interessanti durante la guida urbana per un risparmio medio nell’ordine del 30%.

Diminuiscono ovviamente anche le emissioni di CO2 secondo un dato inferiore del 20%, sempre tenendo in considerazione la variante PureTech 130. Nel Ciclo WLTP le Citroën C4 e C4 X emettono 107 grammi di CO2/km permettendo la circolazione anche all’interno di quelle aree specifiche soggette a restrizioni della circolazione.

L’ibrido applicato alle nuove Citroën C4 e C4 X permette un facile utilizzo grazie all’attivazione dei due propulsori, elettrico e termico, che può avvenire assieme o separatamente senza alcun intervento del guidatore. In caso di forte accelerazione, l’unità elettrica eroga una potenza aggiuntiva di 9 kW, pari a circa 12 cavalli, assicurando un comfort migliorato e prestazioni superiori. Grazie alla batteria che si ricarica in fase di decelerazione, i percorsi quotidiani diventano più confortevoli senza quindi sperimentare quella “ansia da ricarica” che affligge chi guida in elettrico.

L’unità ibrida pone alla base un propulsore 1.2 PureTech di nuova generazione

Il sistema ibrido adottato dalle Citroën C4 e C4 X ottimizza i tempi di guida in elettrico, o in modalità mista, garantendo comfort e riduzione dei consumi oltre che delle emissioni di CO2.

Il sistema è basato sul propulsore a benzina 1.2 PureTech a tre cilindri di nuova generazione specificatamente realizzato per l’utilizzo mediante sistema ibrido, sfruttando un buon 40% di componenti di nuova progettazione. Questo eroga una potenza di 136 cavalli a 5.500 giri al minuto per una coppia di 230 Nm a 1.750 giri al minuto. Mediante l’introduzione di un turbocompressore a geometria variabile e della catena di distribuzione, migliorano prestazioni e robustezza dell’insieme. Si tratta di un’unità conforme alla normativa antinquinamento Euro 6.4 con funzionamento secondo il Ciclo Miller; in questo modo si ha una migliore efficienza termica e si riducono le emissioni di CO2.

L’unità elettrica è rappresentata da un motore elettrico sincrono a magneti permanenti capace di erogare 28 cavalli di potenza e una coppia massima di 55 Nm. L’unità elettrica assiste il motore termico in partenza gestendo anche il funzionamento elettrico delle Citroën C4 e C4 X quando il propulsore gira a coppia ridotta, a bassa velocità oppure in manovra o rallentamento. Allo stesso modo permette anche di ricaricare la batteria in fase di decelerazione riducendo anche l’usura dell’impianto frenante.

Il motorino di avviamento a cinghia alimentato a 48 Volt permette di avviare il motore termico rapidamente e in modo reattivo, mentre il cambio elettrificato ë-DCS6, a doppia frizione e 6 marce senza interruzione di coppia, è stato progettato per abbinarsi al meglio alla tecnologia ibrida. In questo modo i cambi di marcia risultano più veloci, migliorando il comfort di marcia mentre il motore elettrico, l’inverter e la centralina vengono integrati per ottimizzare lo spazio disponibile sotto il cofano motore. La batteria agli ioni di litio da 48 Volt, con capacità di 432 Wh, viene installata sotto il sedile anteriore sinistro in modo da non togliere spazio a bagagliaio e abitacolo. In virtù dell’utilizzo di un convertitore di tensione, una parte dell’energia elettrica prodotta dal motore elettrico da 48 Volt viene trasformata in 12 Volt per alimentare gli strumenti di bordo creando due reti elettriche differenti.

Se oggi le varianti elettriche delle Citroën C4 e C4 X rappresentano il 25% delle vendite totali, nel primo caso, e il 35% delle vendite totali, nel secondo, con la nuova variante Hybrid 136 di C4 e C4 X, il costruttore francese intende offrire una soluzione di mobilità elettrificata accessibile e in grado di unire semplicità, efficienza energetica e sempre massimo comfort alla guida.