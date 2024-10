Fiat Topolino protagonista di una nuova iniziativa nelle edicole milanesi

Fiat Topolino, celebre per la sua versatilità e il legame con la Dolce Vita, è al centro del progetto “Top-News”, evidenziando la sua natura innovativa nel campo della mobilità urbana sostenibile. Con il suo approccio non convenzionale al multicanale di acquisto, il Topolino continua a sfidare lo status quo, consolidando la sua leadership nel mercato dei quadricicli nel recente quadrimestre.

Fiat Topolino è l’inaspettato protagonista delle nuove e moderne edicole Civic a Milano

Al centro della nuova iniziativa vi sono le edicole Civic del centro di Milano, iconiche strutture storiche reinventate come spazi moderni per incontri, dibattiti ed eventi culturali. Questi luoghi, carichi di storia, riflettono lo stesso spirito creativo e originale della Fiat Topolino, un veicolo 100% elettrico che celebra la tradizione del marchio, unendo innovazione e simpatia. Il progetto, dunque, va oltre la semplice esposizione del veicolo, diventando un esempio unico che esprime i valori distintivi di FIAT in termini di stile, innovazione e accessibilità.

Le prime due edicole Civic coinvolte nel progetto si trovano ai Navigli e a Città Studi, rispettivamente in piazza XXIV Maggio e in piazza Leonardo da Vinci. La zona dei Navigli è tra le più apprezzate di Milano, rinomata per le sue botteghe artigiane e la vibrante vita notturna. Piazza Leonardo da Vinci, invece, ospita il Politecnico di Milano ed è il centro dinamico e cosmopolita di Città Studi, rendendola un importante punto di riferimento accademico e culturale.

Dal 30 settembre al 7 ottobre, presso l’edicola Civic Darsena-Navigli, è possibile prenotare un entusiasmante test drive con la Fiat Topolino. Successivamente, dal 7 al 13 ottobre, questo innovativo mezzo di micro-mobilità, accessibile a partire dai 14 anni, sarà esposto all’edicola Civic Poli, nel cuore del vivace quartiere universitario di Città Studi, offrendo ai giovani la possibilità di provarlo direttamente nel traffico urbano.

Con una lunghezza di soli 2,53 metri e un’eccellente maneggevolezza, la Fiat Topolino è perfettamente in linea con le nuove tendenze urbane che prevedono limiti di velocità di 30 km/h, grazie alla sua velocità massima limitata a 45 km/h. Disponibile in versione aperta o chiusa, è equipaggiata con una batteria da 5,4 kWh che garantisce fino a 75 km di autonomia e può essere ricaricata facilmente a casa. La Topolino offre anche un sorprendente comfort interno, grazie ai due sedili sfalsati, un’ampia superficie vetrata che amplifica la sensazione di spazio e vani portaoggetti posizionati in modo intelligente. Tra questi, uno spazio tra guidatore e passeggero può contenere una valigia, offrendo un totale di 63 litri di capacità di carico.

Giuseppe Galassi, Managing Director di Fiat & Abarth Italia, afferma: “FIAT continua a perseguire la sua missione di sviluppare una mobilità sostenibile per le città, rendendo la guida elettrica semplice e accessibile a tutti. La nuova Fiat Topolino è un ulteriore esempio di questo impegno: un veicolo elettrico, alla moda e adatto a tutti, pensato sia per le famiglie che per i più giovani, i quali ne hanno decretato il successo nel mercato italiano dei quadricicli elettrici, dove ha conquistato la leadership nell’ultimo trimestre. Siamo orgogliosi che la nostra piccola-grande Topolino sia diventata protagonista nelle città italiane, integrandosi nella vita quotidiana, come dimostra la presenza nelle edicole dei nostri quartieri. Il veicolo porta con sé un’energia positiva e un senso di libertà che si adatta perfettamente allo spirito vibrante di Milano, scenario di questa nuova iniziativa fuori dagli schemi.”