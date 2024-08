Citroën Ami partner della Baller League in Germania

La Baller League ha recentemente iniziato con successo la sua seconda stagione in Germania. Un totale di 12 squadre di calcio si incontreranno ogni lunedì in formato 6 contro 6 su un piccolo campo in erba artificiale al Motorworld di Colonia fino al 30 settembre 2024. L’eccitazione e il valore dell’intrattenimento vengono aumentati da una breve durata di gioco di 2 x 15 minuti e dai cosiddetti “Vodafone Game Changer” o “Galaxy Minutes”.

Citroën Ami protagonista della seconda stagione di Baller league in Germania come partner

Negli ultimi tre minuti di ogni tempo vengono applicate queste modifiche alle regole, che vengono determinate utilizzando una ruota della fortuna virtuale e portano un alto grado di dinamismo e divertimento alle partite. Le quattro squadre con il punteggio più alto giocheranno per il campionato nel torneo Final Four il 7 ottobre 2024 in uno stadio tedesco non ancora definito.

Dall’inizio della seconda stagione, il marchio Citroën è stato coinvolto con la nuova Citroën Ami puramente elettrica, che sta attualmente celebrando la sua campagna di lancio. In Germania può guidare la compatta due posti dalla caratteristica forma simmetrica chiunque abbia almeno 15 anni e più ed abbia almeno una patente di classe AM. Fa una bella figura anche sul campo della Baller League, sia come “mascotte” personalizzata e accattivante di ogni squadra, sia come “raccattapalle” al tiro alla traversa della Citroën, dove i tifosi possono vincere premi interessanti.

Roman Franke, Responsabile Marketing Citroën Germania: “Citroën e la Baller League si integrano perfettamente. Entrambi i partner della cooperazione rappresentano il coraggio di ripensare i concetti, fare le cose in modo diverso e realizzare idee innovative. Con Citroën Ami il marchio dimostra ancora una volta che vogliamo ridisegnare la e-mobilità e renderla accessibile a tutti”.

“Nell’ambito del riposizionamento di Citroën, ci concentriamo anche sul rivolgersi a un target più giovane e sul posizionamento autentico dei nostri prodotti in un ambiente rilevante come la Baller League. Non solo aumentiamo la notorietà del nostro marchio con i giochi sul posto: trasmettendo le partite e il programma di supporto su Twitch e Joyn, nonché il gioco più importante su Pro Sieben Maxx, si genera una portata enorme. Non vediamo l’ora di vivere molti giorni di partite entusiasmanti e, naturalmente, il gran finale, dove l’americano sarà ancora una volta uno dei protagonisti”.

La Baller League per campi indoor indoor è stata fondata all’inizio di quest’anno da Lukas Podolski e Mats Hummels insieme ad altre stelle del calcio, artisti e streamer. Partecipano anche lo streamer live di gioco Montana Black e l’intrattenitore e presentatore Jens “Knossi” Knossalla. Il lavoro delle celebrità è gestire le rispettive squadre. I giocatori sono per lo più dilettanti che hanno potuto candidarsi prima della stagione. Esistono regole speciali per questo calcio speciale che differiscono notevolmente dal calcio professionistico.

Al di là dell’aspetto sportivo, l’attenzione è rivolta alla presenza sui social media. Gli eventi online hanno una portata immensamente alta. I fan possono guardare le partite gratuitamente sul canale Twitch ufficiale della Baller League e sui canali degli streamer partecipanti. Ogni giorno di partita vengono raggiunti circa tre milioni di utenti tramite il portale di video streaming live Twitch. Dunque per Citroën Ami un’ottima occasione per mettersi in mostra.