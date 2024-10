DS Automobiles è ancora sponsor Ufficiale di Moda Lisboa

Sin dalla sua nascita come marchio, DS Automobiles è stato associato al mondo della moda.Anche per questo motivo il brand di Stellantis ha rinnovato ancora una volta il suo status di Marchio e Auto Ufficiale della 63a edizione di Moda Lisboa, rinomato evento di haute couture in programma il 10, 11, 12 e 13 ottobre.

DS Automobiles si presenta, ancora una volta, con lo status di Mobility Partner del rinomato evento di moda

Mantenendo come palcoscenico il Páteo da Galé, nel Terreiro do Paço, nel cuore del centro di Lisbona, Moda Lisboa avrà il supporto di DS Automobiles, marchio premium francese che avrà la recente DS 7 E-Tense Collection Antoine de Saint Exupery. È l’esemplare di punta dell’omonima Collezione, che celebra la vita e lo spirito avventuroso del celebre umanista, narratore, aviatore, scienziato e artista francese.

D’altra parte, in qualità di Mobility Partner, DS Automobiles investirà nella sua gamma elettrificata E-TENSE, rappresentata da tre modelli del suo catalogo – DS 4, DS 7 e DS 9 – veicoli che garantiranno il viaggio di numerosi ospiti, stilisti, membri dei media e altri partecipanti a questa nuova edizione di Moda Lisboa.

Con un proprio spazio, chiamato “OnlyYou Catwalk by DS Automobiles”, il marchio automobilistico premium inviterà i visitatori a sfilare su una passerella virtuale. Una composizione fotografica realizzata in tempo reale e utilizzando uno dei sei cappotti emblematici dei marchi scelti da Styling Gabriela Pinheiro, darà origine a un’immagine che mostra i visitatori, virtualmente, sfilare sulla passerella di ModaLisboa.

Questa potrà poi essere condivisa sui social network del marchio e sui propri, riservati ai partecipanti, per pubblicarla in formato Story su Instagram, durante l’evento e menzionando DS Automobiles e ModaLisboa, un pezzo di merchandising del marchio DS Automobiles. Di particolare interesse sarà il rinnovato sodalizio di DS con il marchio Clarins, che creerà uno storytelling completo per i social network di questi due prestigiosi marchi, partendo dal backstage di ModaLisboa (nell’area trucco Clarins), attraversando lo spazio generale del evento e si concluderà con la vettura DS 7 Antoine de Saint Exupéry.