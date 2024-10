Debutta a Parigi Alfa Romeo Junior ibrida

Alfa Romeo torna al Mondial de l’Auto di Parigi con la sua gamma completa e tre anteprime di grande rilievo in uno stand esclusivo per accompagnare i visitatori in un viaggio immersivo nel cuore del Made in Italy, celebrando l’eccellenza artigianale e la sua tradizione culturale. Il concept dell’area espositiva, nota come “Bottega”, va oltre la semplice esposizione di auto e offre un’esperienza multisensoriale completa, resa possibile dalle collaborazioni con alcuni dei nomi più famosi e di spicco in Italia, tra cui Alcantara, ART, Borgese, Evolution, Desire, Magna Pars, Poltrona Frau e Schedoni. Riflettori puntati sulla première internazionale della nuova Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale da 136 CV .

Alfa Romeo amplia l’offerta di Alfa Romeo Junior per soddisfare tutte le esigenze dei clienti

Oggetto autenticamente cool e unico, Junior offre la gamma più completa del segmento per soddisfare tutte le esigenze dei clienti. La nuovissima sportiva compatta unisce uno stile accattivante a tecnologie avanzate per comfort, connettività e dinamica di guida. Dotata di doppio terminale di scarico e cerchi in lega da 18” “Fori”, presenta un pacchetto Sport che include sedili Sabelt, rivestimenti in Alcantara e dettagli sportivi all’esterno, valorizzati dalla nuova griglia frontale “Legend.” Accanto a essa, la Junior 280 Veloce è stata presentata per la prima volta in un evento pubblico in Francia, distinguendosi per il pacchetto Sport e il tetto apribile in vetro.

Il posto d’onore sullo stand sarà sicuramente occupato dall’iconica 33 Stradale, la fuoriserie prodotta in soli 33 esemplari, che assume il ruolo di manifesto del marchio italiano e dei suoi valori di Sportività, Passione e Made in Italy. Solo due anni fa il progetto era solo un sogno irrealizzabile. Ora il sogno si è avverato e la prima consegna è prevista per dicembre 2024. La fuoriserie, che ha clienti anche in Francia, avrà quindi un ruolo cameo sullo stand Alfa Romeo.

Ci sarà spazio anche per l’anteprima della nuova Tonale MY25. Il pluripremiato C-SUV Alfa Romeo con interni rinnovati, tra cui un tunnel centrale ridisegnato, un nuovo selettore rotativo per il cambio automatico e un display del quadro strumenti rinnovato. Il modello esposto è una versione Veloce in configurazione ibrida, equipaggiata con un motore 4 cilindri da 1,5 litri capace di erogare 160 CV, dotato di un turbocompressore a geometria variabile (VGT). Questo motore è abbinato a un nuovo cambio a doppia frizione a 7 marce e integra un motore elettrico “P2” da 48 volt, con una potenza di 15 kW e una coppia di 55 Nm (135 Nm con rapporto di trasmissione 2,5:1), che consente di muovere le ruote anche quando il motore a combustione interna è spento.

A completare l’esposizione parigina, la Giulia Quadrifoglio Super Sport da 520 CV , la serie speciale a tiratura limitata – disponibile anche nella versione Stelvio – che rende omaggio alla storia sportiva del marchio celebrando la prima vittoria alla Mille Miglia del 1928 con la leggendaria 6C 1500 Super Sport. A contraddistinguerla, un’audace reinterpretazione del logo Quadrifoglio, ora in nero per la prima volta in oltre 100 anni di storia.

Per realizzare un sogno, l’ingrediente essenziale è una buona dose di coraggio e un pizzico di sana follia. È la stessa ricetta di quella che molti considerano una delle auto più belle di sempre: la 33 Stradale, lanciata nel 1967. Oggi, con la stessa audacia e visione, il team Alfa Romeo ha progettato e sviluppato la nuova 33 Stradale, un’autentica opera d’arte in movimento, frutto del perfetto connubio tra bellezza e tecnologia. Per maggiori informazioni, leggi il Comunicato Stampa

Debutta in anteprima mondiale sullo stand del Biscione Alfa Romeo Junior Speciale Ibrida da 136 CV, la versione top di gamma che propone una selezione mirata delle specifiche più elevate della gamma, in una configurazione unica. Disponibile anche con motore elettrico da 156 CV, questa esclusiva versione sintetizza sportività, tecnologia e comfort. In particolare, la nuova Junior Speciale Ibrida esposta a Parigi propone un’architettura Hybrid VGT (Variable-Geometry Turbo) da 48 V e 136 CV. Il motore termico adotta il motore a ciclo Miller da 1,2 litri e 3 cilindri con turbo a geometria variabile e catena di distribuzione per la massima affidabilità.

La componente elettrica è composta da una batteria agli ioni di litio da 48 volt e da un motore elettrico da 21 kW integrato nell’innovativo cambio a doppia frizione a 6 marce, che lavora insieme all’inverter e alla centralina di controllo della trasmissione per garantire la massima efficienza. Junior Ibrida offre quindi un’esperienza di guida estremamente fluida per muoversi in città in modalità elettrica per oltre il 50% del tempo; la guida elettrica è garantita non solo nelle manovre di parcheggio o a bassa velocità in ambito urbano, ma anche fuori città con carico limitato fino a 150 km/h.

Dal punto di vista estetico, le caratteristiche distintive della Junior Speciale Ibrida esposta al salone di Parigi sono la nuova reinterpretazione del badge “Legend”, l’audace doppio terminale di scarico, le finiture sportive opache con accenti nel nuovo e già iconico rosso Brera e i cerchi in lega “Fori” da 18”. Gli interni sono impreziositi da contenuti sportivi e specifiche esclusive come il volante in pelle e i sedili sportivi Sabelt con schienale avvolgente che coniuga elevata resistenza meccanica, perfetta ergonomia e leggerezza strutturale.

La cura per i dettagli è assicurata anche dall’elegante e distintiva illuminazione interna a 8 colori che caratterizza le bocchette di aerazione, il tunnel centrale e l’iconico Telescopio. Per completare un allestimento già di per sé di altissima qualità, le dotazioni di sicurezza di serie includono guida autonoma di livello 2, navigazione connessa, telecamera posteriore a 180°, portellone elettrico vivavoce e sistema keyless con tecnologia di accesso di prossimità.

L’Alfa Romeo Junior 280 Veloce incarna l’anima sportiva del marchio, in una vettura compatta. Si basa sulla consueta formula Alfa Romeo, abbinando la sua proverbiale eccellenza – perfetto bilanciamento dei pesi, dinamica di guida di prim’ordine, soluzioni tecnologiche e motoristiche al top del segmento – a quella “bellezza senza tempo”, da sempre tratto distintivo del design Alfa Romeo. La Veloce da 280 CV eleva queste caratteristiche ai massimi livelli, tanto da vantare un’agilità ai vertici del segmento e una tenuta di strada ai vertici della categoria.

Tutto reso possibile da due anteprime mondiali per il debutto della Alfa Romeo Junior Veloce: il nuovo motore elettrico da 280 CV/207 kW e il differenziale autobloccante meccanico TorSen “D” di quarta generazione. La nuova versione adotta inoltre soluzioni tecniche specifiche ed esclusive, tra cui lo sterzo più diretto del segmento (14.6), appositamente calibrato per esaltarne le eccezionali doti di tenuta di strada. Inoltre, le sospensioni sono state ribassate di 25 mm e le barre antirollio sono extra sportive per garantire curve rapide e precise. L’impianto frenante prevede dischi da 380 mm all’anteriore con pinze monoblocco a 4 pistoncini, mentre gli pneumatici da 20″ ad alte prestazioni sono specifici per veicoli elettrici ad alte prestazioni.

La vettura è compatta e maneggevole, ideale per la città, come dimostrano la lunghezza di poco più di 4 metri e un diametro di sterzata di 10,5 metri. Nonostante le dimensioni compatte, l’abitacolo è spazioso e può ospitare comodamente quattro adulti e i loro bagagli in un bagagliaio da 400 litri, leader del segmento. In termini di efficienza, la Junior 280 Veloce pesa solo 1.590 kg, circa 200 in meno rispetto ai suoi migliori concorrenti.

Le batterie compatte agli ioni di litio contribuiscono a ridurre significativamente peso e tempi di ricarica. Inoltre, l’iconica “coda tronca” e le prese d’aria anteriori asimmetriche sono dettagli aerodinamici che riducono la resistenza all’aria e il consumo di energia. Infine, Alfa Romeo Junior garantisce la migliore esperienza di guida sia in città che nei percorsi misti, senza mai rinunciare alla massima praticità, come dimostrano un vano anteriore sotto il cofano per il cavo di ricarica, una presa da 12 volt nel bagagliaio, un suono specifico per la guida elettrica (udibile solo all’interno dell’abitacolo) per una migliore percezione di accelerazione e decelerazione e un sistema di routing EV per una guida automatica e senza pensieri alla carica successiva.

Al Mondial de l’Auto di Parigi verrà lanciata la nuova Tonale MY25, l’aggiornamento del pluripremiato modello che ha inaugurato il DNA sportivo del marchio nel mondo dell’elettrificazione. Con una gamma motori completa per soddisfare ogni esigenza, interni rinnovati e caratteristiche tecnologiche migliorate, le principali innovazioni del C-SUV sono negli interni, tra cui un nuovo tunnel centrale e un innovativo selettore rotativo che sostituisce la tradizionale leva del cambio.

Anche il display del quadro strumenti è stato ulteriormente ottimizzato, migliorando la visibilità e la leggibilità delle informazioni di bordo come l’orologio e gli indicatori di carburante e batteria. Tonale MY25 offre una struttura di gamma composta da due livelli di allestimento (Sprint e Veloce) con un approccio chiaro e fortemente orientato al cliente, mentre i motori disponibili sono il 1.6 Turbo Diesel da 130 CV, il 1.5 Ibrido da 160 CV e il Plug-In Hybrid Q4 da 280 CV.