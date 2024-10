Lo stand Alfa Romeo al Salone di Parigi all’insegna dell’eccellenza italiana

Alfa Romeo offre ai visitatori del Salone dell’auto di Parigi 2024 un’esperienza profondamente radicata nel Made in Italy, caratterizzata dalla ricerca dell’eccellenza, dall’artigianalità, dalla cura dei dettagli e dalla tradizione culturale. Visitando lo stand Alfa Romeo, gli appassionati non solo ammireranno le creazioni meccaniche del marchio, ma entreranno anche in un universo di artigianalità ed eccellenza noto come “Bottega”.

Nello stand di Alfa Romeo omaggio al made in Italy

Un concetto che va oltre la semplice idea di un “luogo di maestria e artigianalità”, elevandosi a un livello superiore, ovvero uno stile di vita tipicamente italiano, un modo di fare le cose, un’attitudine. Lo stand Alfa Romeo offrirà l’accesso a un universo sensoriale in cui immergersi attraverso le arti della tavola, la tradizione manifatturiera, la competenza tecnologica, l’arte delle essenze e dei profumi. Per offrire questa esperienza che coinvolge tutti i sensi, Alfa Romeo porta a Parigi la maestria dei marchi Made in Italy di fama mondiale.

Alcantara è uno dei prodotti d’eccellenza del “Made in Italy”. Un materiale altamente innovativo che offre una combinazione di sensorialità, estetica e funzionalità senza pari. Alcantara è la scelta dei marchi più prestigiosi in un’ampia gamma di applicazioni: moda e accessori, automotive, interior design e molti altri.

ART fornisce il cockpit digitale della nuova 33 Stradale. L’azienda umbra, ormai fiore all’occhiello del Made in Italy per la sua esperienza e competenza nei sistemi di infotainment connessi innovativi e il suo approccio su misura, è stata scelta da Alfa Romeo per sviluppare un prodotto altamente specializzato in grado di soddisfare le esigenze uniche di questa iconica fuoriserie.

Borgeseidea è un’azienda italiana fondata nel 2020 che si distingue per la qualità e l’originalità delle sue creazioni nel settore automotive. I prodotti Borgeseidea sono interamente realizzati in Italia da artigiani esperti. È presente a Parigi nello stand Alfa Romeo, con una scultura dedicata alla 33 Stradale. www.borgeseidea.com

Poltrona Frau presenta a Parigi anche la poltrona e il divano a due posti Archibald, entrambi disegnati da Jean-Marie Massaud, rivestiti nella stessa Pelle Frau Impact Less sviluppata per la 33 Stradale, impreziositi da un’etichetta speciale che ne certifica l’autenticità e l’unicità. Pelle Frau Impact Less rappresenta un percorso verso una concia più sostenibile, senza cromo, con una riduzione complessiva dell’uso di sostanze chimiche del 15% e l’implementazione di tecnologie per ridurre al minimo l’impatto ambientale.

Desire Fragrances è una profumeria artigianale d’eccezione. Una storia di profonde radici familiari che da una generazione all’altra ha continuato ad abbracciare i valori dell’alta qualità e del Made in Italy. Per Alfa Romeo a Parigi presenta le Essenze dello Spirito Italiano rappresentate dal Cedro, la Bellezza senza tempo del Neroli, la Sportività con il Sandalo e la Mirra per il concetto ‘su misura’. https://desirefragrances.net

Evolution è un’azienda italiana specializzata nella lavorazione di filati e tessuti in fibra di carbonio, dedicata alla creazione di capi unici, calzature sportive e accessori pregiati, ultraleggeri e ad alte prestazioni. Dalle giacche alle scarpe da guida, ogni capo e accessorio riflette i valori distintivi del marchio Alfa Romeo: innovazione e performance, uniti a un design avanzato. Tutto orgogliosamente Made in Italy.

Schedoni, storica azienda modenese leader nella produzione di valigie su misura per le migliori case automobilistiche al mondo, è orgogliosa di aver partecipato al prestigioso progetto Alfa Romeo 33 Stradale realizzando un set di valigie composto da sei articoli: ogni spazio disponibile in auto viene sfruttato al meglio per consentire ai 33 fortunati clienti di godersi qualche giorno di viaggio in tutta comodità. I ​​set sono realizzati con la stessa combinazione di colori (pelle/cuciture) di ogni singola auto.