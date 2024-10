La nuova Ami, in vendita nel 2025, farà il suo debutto mondiale al Salone di Parigi

Citroën Ami festeggia quest’anno il suo quarto compleanno. la microcar di Citroen è stata una sorpresa al suo lancio nel 2020, attirando oltre 65.000 clienti e sconvolgendo il panorama automobilistico urbano. Ami ha reinventato il mondo dei quadricicli rendendo accessibile una soluzione di mobilità elettrica, in cui la simmetria gioca un ruolo essenziale nel suo design. Ami ha cambiato la vita di molte famiglie, grazie alle sue numerose qualità: conveniente e innovativa, facile da gestire e capace di velocità fino a 26 mph, con un’autonomia di 46 miglia ampiamente compatibile con le esigenze di micro-mobilità.

La Ami 100% electric di Citroën festeggia quattro anni di commercializzazione al Salone di Parigi 2024 con due anteprime mondiali

Ami celebra due anteprime mondiali al Salone dell’automobile di Parigi. La prima è la prossima generazione di Ami, che sarà in vendita nel 2025, con un nuovo design frontale che conserva lo stile elegante ma malizioso di Ami. Ami coglie l’occasione per fare un cenno al suo illustre predecessore, la 2CV, adottando anche delle striature sui parafanghi per caratterizzare la carrozzeria.

Partendo da questa versione, i designer si sono divertiti a immaginare una nuova edizione della variante avventurosa del modello attraverso un concept Ami buggy Vision dedicato alle attività ricreative nautiche. Gioiosa, festosa e stimolante, Ami è esposta in una torre sullo stand Citroën che riunisce le versioni emblematiche di Ami (Peps, for All e Rose Festival).

Ami evolverà nella prima metà del 2025 con una nuova generazione, che debutterà a Parigi. La prossima generazione di Ami 100% ëlectric manterrà le stesse dimensioni dell’attuale Ami, ma avrà una nuova fascia anteriore e posteriore per conferirle un aspetto più personalizzato, oltre a un nuovo volto dalle linee più nette. I fari, circondati da un design nero che ricorda le palpebre, sono sollevati alla base del parabrezza per dare un nuovo sguardo più espressivo. Posizionati in alto, conferiscono un nuovo equilibrio e una nuova lettura del frontale per un modello che guarda più avanti.

Il frontale dell’Ami è più semplice. Sotto il parabrezza, una sezione inclinata ospita il nuovo logo del marchio che è posizionato in diagonale, dando l’impressione che sia rivolto ai passanti. Rispetto alla generazione precedente, la parte inferiore del paraurti è meno arrotondata e ha uno stile più forte e scolpito. Le transizioni delle superfici sono più pronunciate, con bordi più netti e forme chiuse. Davanti alle ruote, formano cubi che ricordano i pezzi Lego, rafforzando la percezione della larghezza di un’Ami e fungendo da paraurti protettivi ai quattro angoli.

La simmetria rimane un elemento fondamentale del design di Ami, contribuendo al carattere originale di Ami e aiutando a tenere sotto controllo i costi. Il piano inclinato sotto il parabrezza si trova sotto il lunotto posteriore, aggiungendo dinamismo alla silhouette di Ami dando l’impressione di spingere la massa in avanti, che si riflette nelle porte e nei parafanghi. I parafanghi presentano anche un cenno all’illustre 2CV, con striature modellate nella forma del parafango anteriore destro e del parafango posteriore sinistro. Questo motivo si riferisce alle fessure nei parafanghi anteriori dell’iconica auto nata nel 1948. Sebbene 77 anni separeranno queste due Citroën, Ami è una legittima discendente della 2CV e, come questa, punta alla semplicità e alla facilità d’uso per tutti.

La nozione di forme chiuse menzionata sul davanti si riflette anche in una serie di firme grafiche presenti sulla fiancata di Ami. Ad esempio, i copricerchi presentano un motivo a scacchiera di quadrati con angoli arrotondati.

Ami 2025 è esposto sullo stand attraverso Ami Buggy Vision, un esercizio di stile completamente gratuito. Senza porte e con un tetto apribile, i designer hanno lavorato su questa edizione body-built di Ami con il tema del kitesurf. Il risultato è un cruiser pratico e funzionale che è il compagno ideale per andare in spiaggia e godersi delle fantastiche sessioni di surf. Divertente, semplice e 100% elettrico, è perfettamente adatto alle attività all’aperto nel cuore della natura.

Un invito a sessioni outdoor illimitate, Ami Buggy Vision cattura lo spirito di una bella serata estiva che si estende fino a notte fonda con il suo distinto colore blu notte. Il tetto bianco aggiunge un tocco di raffinatezza e leggerezza che non sminuisce il suo carattere avventuroso. Questo colore bianco si ritrova anche sotto forma di un bordo che circonda la decorazione nera sulla fascia anteriore. Questa sezione rafforza il sorriso e la natura maliziosa del volto di Ami, evidenziando al contempo il logo del marchio, anch’esso bianco. Essendo la simmetria un principio fondamentale di Ami, questo design si ritrova anche nella parte posteriore.

Il suo lato avventuroso è amplificato da pneumatici specifici, ampiamente distanziati per stabilizzare il veicolo. Gli pneumatici sono fortemente dentellati per una migliore aderenza e presentano un logo Citroën bianco cabochon al centro, che conferisce al concept un carattere forte. Lo spirito outdoor è ulteriormente esaltato dalle protezioni dei passaruota, che sono tinte di nero per suggerire robustezza e protezione. Sono sottolineate da adesivi bianchi sui parafanghi del veicolo, in una forma geometrica che unisce il rotondo con forme più tese per dare energia. Questo motivo è direttamente ispirato ai passaruota del concept Oli.

Ami Buggy Vision riprende le striature sulle ali da Ami 2025, un riferimento al tema della 2CV, così come i finestrini che ruotano verso l’alto. Questo cenno alla storia si riflette anche nei fari rotondi gialli, grazie a un vetro speciale utilizzato per questo concept. Poiché l’avventura dura fino alla fine della notte, Ami Buggy Vision è dotata di una barra LED sul tappo sopra il parabrezza.

Con una mossa intelligente, Ami Buggy Vision incorpora un gancio sulle portiere che danno accesso al veicolo, in modo che ciascuna possa essere dotata di una tavola da kite surf. In linea con l’impegno dell’azienda nello sviluppo di parti intelligenti facili da industrializzare, questa staffa è realizzata in lamiera piegata. È facile da montare sopra la portiera e i tenditori tengono la tavola in posizione. Citroën è inciso su di essa, senza aggiungere alcun materiale, semplicemente tagliando la lamiera. Pur mantenendo le dimensioni sotto controllo, non c’è problema di spazio, così puoi trasformare il tempo libero in un momento di condivisione per due. Il team di styling ha anche lavorato su uno speciale vano bagagli per riporre la vela del kite e ha decorato una tavola da kite surf appositamente per questo scopo.

A bordo, i due occupanti potranno godere di un comfort migliorato grazie all’adozione di nuovi cuscini di seduta, caratterizzati dall’aspetto trapuntato e dal comfort dei sedili Citroën Advanced Comfort®. Presentano il colore rosso-arancio “Infrared” già visto sui sedili del concept Oli. Questo colore, utilizzato anche sulla plancia, risalta particolarmente bene sul blu notte degli esterni. Sulla plancia, la scritta “Like No One” è stata rielaborata in uno stile acquatico, a sottolineare il carattere distintivo di Ami Buggy Vision.

Alta quasi sei metri, la Torre Ami presenterà tre versioni caratteristiche di Ami. Posizionata nell’angolo all’ingresso dello stand Citroën, è un punto di riferimento che inviterà i visitatori a venire a scoprire i modelli esposti. Simboleggia la diversità di un modello dalle molteplici sfaccettature, in grado di soddisfare un’ampia gamma di esigenze.