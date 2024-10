Nuova Alfa Romeo Tonale: un video anticipa il suo futuro look?

Nuova Alfa Romeo Tonale è un render pubblicato dal canale di YouTube Mahboub 1 che ipotizza quello che potrebbe essere lo stile di una futura generazione del celebre SUV di segmento C il cui debutto risale al mese di febbraio del 2022. Questa creazione digitale immagina il modello con alcuni elementi di design del recente SUV compatto Alfa Romeo Junior. Del resto tutte le future auto di Alfa Romeo dovrebbero condividere gli stessi elementi. Ci riferiamo in particolare all’anteriore e al posteriore che infatti come possiamo notare nel video sono praticamente gli stessi della Junior.

Cambierà così il design di una nuova Alfa Romeo Tonale che probabilmente vedremo tra qualche anno?

Ovviamente una parte di questi elementi potrebbe essere già utilizzata in un aggiornamento di metà carriera che potrebbe arrivare tra qualche anno per garantire il family feeling con il resto della gamma della casa automobilistica del Biscione dato che a quanto pare anche le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio avranno molti elementi in comune con Junior. Essendo arrivato sul mercato nel 2022 supponiamo che nel 2026 possa arrivare il restyling di questo modello che sul mercato era partito davvero bene ma che nel 2024 non sembra registrare dati di vendita particolarmente lusinghieri.

Alfa Romeo Tonale viene prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco in Italia insieme alla sua gemella americana Dodge Hornet che viene venduta solo in Nord America. Anche questo modello sta registrando un calo della domanda e dunque l’ipotesi di un restyling non troppo lontano non sembra poi così assurda.