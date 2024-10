Citroen Basalt ottiene 4 stelle nel test Bharat NCAP

La Citroen Basalt ha ottenuto una valutazione di 4 stelle nei crash test di Bharat NCAP, l’organizzazione indipendente che valuta la sicurezza dei veicoli in India. Questo SUV-coupé è diventato il primo modello, oltre ai quattro SUV Tata (Harrier, Safari, Nexon EV e Punch EV), a essere testato da BNCAP e il primo a ricevere meno di 5 stelle. Nella valutazione della protezione degli occupanti adulti, il veicolo di Citroen ha ottenuto 26,19 punti su un massimo di 32, assicurandosi così la valutazione di 4 stelle.

4 stelle per Citroen Basalt in India nei crash test di Bharat NCAP

I due test condotti includevano un ‘Frontal Offset Deformable Barrier Test’, in cui il SUV elettrico ha ottenuto 10,19 punti su 16, e un ‘Side Movable Deformable Barrier Test’, in cui ha ottenuto un impressionante punteggio di 16 su 16. L’agenzia ha osservato che nel ‘Frontal Offset Deformable Barrier Test’, Citroen Basalt ha fornito una protezione marginale al torace, al bacino e alle gambe del conducente, il che l’ha penalizzata.

In termini di protezione dei bambini a bordo (COP), la Basalt ha ottenuto un punteggio dinamico di 19,90 su 24, un punteggio perfetto di 12 su 12 per l’installazione del sistema di ritenuta per bambini (CRS) e 4 su 13 per la valutazione del veicolo.

Questi punteggi si applicano a tutte le varianti della Citroen Basalt, che sono dotate di importanti caratteristiche di sicurezza, tra cui sei airbag, ESC, ancoraggi Isofix e assistenza alla partenza in salita, oltre a cinture di sicurezza a tre punti e promemoria per l’allacciamento delle cinture per tutti i passeggeri. In India, il coupé-SUV di Citroen è disponibile in diverse varianti, tra cui You, Plus, Plus Turbo, Max Turbo, Plus Turbo AT e Max Turbo AT, con opzioni di colore bicolore disponibili per l’allestimento top di gamma.