Citroën Basalt First Edition: la versione di lancio adotta il motore Turbo 200 

Il SUV Citroën Basalt Coupé ha già sorpreso il Brasile con una proposta unica, che aggiunge molto comfort, ampio spazio interno e la migliore accessibilità del segmento. Oltre a offrire una gamma completa di versioni a partire da R$89.990, Basalt offre anche l’esclusiva serie di lancio speciale First Edition.

Basata sul pacchetto Shine Turbo 200, Citroën Basalt First Edition include una serie di elementi unici per differenziare il modello, a partire dal colore. Con una finitura perlata, White Nacré è un’esclusiva della serie speciale. Si abbinerà sempre al tetto bicolore, verniciato in Nero Perla Nera.

Il pacchetto visivo esterno specifico della Prima Edizione continua sui cerchi in lega leggera da 16”, che adottano una tonalità scura. Nella parte anteriore, le finiture cromate attorno alla griglia aggiungono ancora più eleganza al look, mentre i loghi First Edition sulle porte anteriori identificano la versione speciale.

All’interno, la combinazione di stile e individualità avanza, con gli interni esclusivi – compreso il soffitto – completamente oscurati. Pedali e soglie ricevono una finitura cromata e i tappeti adottano una finitura unica. Sulla plancia, una striscia bicolore in colorazione Grey Smart identifica che siamo a bordo della Citroën Basalt First Edition.

La dotazione di serie comprende cruscotto digitale colorato e personalizzabile, display touchscreen Citroën Connect da 10,25” con wireless Android Auto e Apple Carplay, trio elettrico, telecamera e sensore di retromarcia, climatizzatore automatico digitale, apertura bagagliaio elettrica, controllo di stabilità e trazione con partenza in salita. assistente, fendinebbia e allarme con telecomando sulla chiave coltello, tra gli altri accessori.

La meccanica utilizza il rinomato motore Turbo 200 fino a 130 CV, associato ad un cambio automatico CVT a sette rapporti e tre modalità di guida, inclusa la possibilità di cambi sequenziali tramite leva. La Citroën Basalt First Edition è ora disponibile su tutta la rete di concessionari del Marchio in Brasile