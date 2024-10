50 anni fa Walter Röhrl divenne campione europeo di rally con una Opel Ascona

Per molti anni, guardare le auto da rally passare, fare enormi sbandate e padroneggiare le difficili condizioni della strada, ha entusiasmato gli appassionati di sport motoristici. Se oggi questo è possibile con la Opel Corsa Rally Elettrica in azione, negli anni ’70 e ’80 del secolo scorso, altre leggendarie auto e piloti Opel da rally entusiasmarono le masse. Due nomi sono indissolubilmente legati ai successi nei rally dell’epoca: la Opel Ascona, affidabile veicolo da competizione, e Walter Röhrl, un giovane e allora aspirante pilota di rally che sarebbe poi diventato il migliore nella sua arte.

13 ottobre 1974: il duo Walter Röhrl e Jochen Berger vince il titolo di Campionato Europeo con un massimo di 120 punti

Esattamente 50 anni fa l’eccezionale pilota tedesco vinse il suo primo titolo importante, insieme al suo copilota Jochen Berger, vincendo il Campionato Europeo Rally di quell’anno il 13 ottobre 1974, segnando un totale di 120 punti. Nato a Ratisbona (Germania) nel 1947, Walter Röhrl si è dedicato fin da giovanissimo agli sport, dal calcio, al canottaggio e allo sci alpino, per abbracciare infine gli sport motoristici. Secondo le sue stesse parole, il giovane bavarese ha scelto consapevolmente i “rally piuttosto che i circuiti” , una decisione che si è rivelata corretta.

La svolta, che lo trasformò da “nessuno” (come affermò una volta) in un sorprendente leader nel mondo dei rally, avvenne nel 1972, anno in cui Röhrl fu dominante nei rally di Polonia, Baltico e Olympia. Dal 1973, il 26enne iniziò a rappresentare la Opel, con al suo fianco Jochen Berger, un copilota che giocò un ruolo importante nei futuri successi. Già allora Berger era sicuro delle qualità di guida di Röhrl: “Guidare su una prova speciale con Walter è più sicuro che attraversare una strada cittadina”.

E aveva ragione. Nello stesso anno, con poche gare completate e quasi lo stesso numero di vittorie complessive, i due finirono secondi classificati nel Rally Europeo, alla guida di una Opel Ascona. Per Röhrl si trattò del trampolino di lancio perfetto per la stagione successiva con il nuovo Opel Euro Dealer Team.

Così nel 1974 Walter Röhrl e Jochen Berger attaccarono la concorrenza con grandi ambizioni. La vettura era ancora una Ascona A di serie, dotata di un motore da due litri, con fasatura delle valvole e testata a flusso incrociato, una combinazione che si traduceva in una potenza compresa tra 141 kW (192 CV) e 156 kW (212 CV). Molle e ammortizzatori speciali, nonché freni a disco ventilati internamente nella parte anteriore e freni a tamburo ventilati nella parte posteriore, integravano il telaio di questa vettura da rally, basata sul modello di produzione, nelle dure condizioni della competizione.

Nella sua biografia “Aufschrift” Röhrl ricorda: “Il motore era facile da usare. La potenza appariva intorno ai 2.000 giri al minuto e continuava fino a 7.600 giri al minuto. Ma mi sono trattenuto dal portarlo lì. Il mio limite morale era di 7.000 giri al minuto. Quasi sempre.” Tuttavia, Röhrl e Berger dovettero pazientare finché non ottennero il primo grande successo della stagione, che sarebbe finalmente arrivato all’8° Firestone International Rally, 5° round del Campionato Europeo Rally, alla fine di marzo 1974. Come coppia di punta dell’Opel Euro Dealer Team, i due hanno ottenuto una vittoria superlativa, conducendo dall’inizio alla fine il rally, dopo 1.517 chilometri e 19 prove speciali disegnate tra le montagne del nord della Spagna.

Da quel momento in poi le cose si svolsero in fretta e, solo quattro settimane dopo, la coppia Röhrl/Berger prese il comando fin dall’inizio del Tulip Rally, nei Paesi Bassi, una corsa di 1.250 chilometri e 38 prove speciali, dove ottennero più risultati, un’impressionante vittoria assoluta con la sua Opel Ascona. Da sottolineare il fatto che le autorità locali provocarono un momento di tensione, sospettando che Röhrl avesse ampiamente superato i limiti di velocità consentiti. Fortunatamente si trattòdi un errore, poiché gli agenti del traffico non ripresero la coppia tedesca con il n. 1, ma la squadra polacca con il n. 7.

Seguirono numerose altre vittorie: nel Rally dell’Assia, nel Rally della Moldava, entrambi in Germania, e nel Rally del Danubio, in Romania. Il duo Opel era nettamente in testa alla classifica generale, avvicinandosi al 13° Rally Internazionale di Lugano, in programma dall’11 al 13 ottobre di quest’anno. Röhrl e Berger proprio lì potevano garantirsi il titolo europeo e così, ancora una volta, si distinsero nettamente tra i 52 concorrenti fin dall’inizio di un rally durissimo, con 28 tappe tracciate sulle montagne tra Lugano e il Lago Maggiore, che fecero il loro punteggio: solo 18 squadre avrebbero tagliato il traguardo il 13 ottobre, con la Opel Ascona di Walter Röhrl e Jochen Berger in testa alla classifica.

Dopo 1.000 chilometri, la squadra aveva guadagnato più di dieci minuti di vantaggio sulla squadra seconda. Con questa, la loro sesta vittoria assoluta e i 120 punti raccolti – il numero più alto mai ottenuto fino ad oggi – divennero Campioni Europei di Rally del 1974, tre gare prima della fine della stagione.

Dopo questo successo, Walter Röhrl iniziò ad avere ambizioni ancora più grandi, come si legge nella sua biografia: “Con il titolo europeo avevo ottenuto ciò che volevo. Ma c’era un sogno che mi faceva andare avanti: vincere il Rally di Monte Carlo una volta nella vita”.

Nel 1975, Röhrl ottenne la prima vittoria in una gara del Campionato del Mondo Rally per sé e per la Opel, ma nel 1977 il pilota eccezionale e il marchio Blitz seguirono strade opposte. A quel tempo nessuno aveva idea che il suo più grande trionfo sportivo doveva ancora arrivare. Nel 1982, Röhrl ritornò alla Opel.

Con Jochen Berger assunto il ruolo di Direttore del Reparto Competizione, suo nuovo copilota, sarà Christian Geistdörfer a contribuire in modo decisivo al successo della “Missione Monte Carlo”, insieme all’Ascona 400 da 191 kW (260 CV) ). Con Geistdörfer e l’Ascona 400, Röhrl vinse per la seconda volta il mitico Rally di Monte Carlo, in un inizio su misura della stagione dei rally, culminato in uno spettacolare trionfo nel Campionato del mondo rally – Piloti del 1982.