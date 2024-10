Nuova Ferrari F40: sarebbe questo il suo design?

Nuova Ferrari F40 è il render del famoso designer e creatore digitale Avarvarii realizzato per Top Gear che immagina così il design di una futura generazione del mitico modello che ovviamente non è assolutamente nei piani della casa automobilistica del cavallino rampante.

Ecco come apparirebbe il design di una nuova Ferrari F40 qualora il cavallino rampante decidesse di riportarla in vita

Questa creazione digitale ci mostra come sarebbe una nuova Ferrari F40. In molti sarebbero curiosi di vedere dal vivo una nuova versione del celebre modello che come sappiamo è stata prodotta dalla Ferrari tra il 1987 e il 1992 ed è arrivata nella gamma della casa di Maranello come successore della 288 GTO Evoluzione e predecessore della F50. Progettata per celebrare i quarant’anni della casa di Maranello, la F40 fu presentata il 21 luglio 1987 da Enzo Ferrari, Leonardo Fioravanti e Nicola Materazzi.

Il design della carrozzeria fu curato dallo studio Pininfarina, con Aldo Brovarone, Leonardo Fioravanti e Pietro Camardella coinvolti nel progetto, mentre Nicola Materazzi si è occupato dello sviluppo del motore, del cambio e di altre componenti meccaniche. La sua prima esposizione pubblica avverrà al Salone dell’automobile di Francoforte nel settembre. La nuova Ferrari F40 immaginata in questo render si rifà ovviamente al celebre modello ma lo reinterpreta tenendo condo degli elemento di design che caratterizzano le ultime novità della Ferrari.

Le linee della nuova Ferrari F40 immaginata in questo render sono caratterizzate da forme fluide e armoniose, che conferiscono alla vettura un aspetto dinamico e aggressivo. Un elemento distintivo che non può passare inosservato sono le numerose prese d’aria, disposte strategicamente su tutta la carrozzeria. Questi dettagli non solo esaltano l’estetica della F40, ma svolgono anche un ruolo fondamentale nel raffreddamento del motore e nell’aerodinamica, rendendola un’icona inconfondibile tra le supercar. Le prese d’aria, infatti, sono uno dei tratti più riconoscibili di questo modello, simbolo di prestazioni elevate e funzionalità ingegneristica.