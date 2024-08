Targa Florio Classica 2024: il programma del noto evento per auto storiche

Prosegue a ritmo serrato la marcia di avvicinamento alla Targa Florio Classica 2024, in calendario dal 10 al 13 ottobre. Previste due tappe competitive, nel corso delle quali prenderà forma il podio finale dell’evento. Attese al via diverse auto storiche di pregio, capaci di regalare felici stimoli sensoriali agli appassionati. Si annuncia un programma intenso, per una manifestazione che, a breve, animerà le strade della Sicilia occidentale, con un flusso di emozioni nel segno dell’amore per i mezzi a quattro ruote.

Nuova l’articolazione della seconda frazione, con due ascese sulle Madonie nella stessa giornata, per assaporare la magia di alcuni luoghi della mitica gara ideata da don Vincenzo Florio. Più turistica, invece, la prima tappa, battezzata “Sulle strade delle Saline”. Questa scatterà nella giornata di venerdì 11 ottobre, da Palermo, alla volta di Partinico, Alcamo, Salaparuta, Cretto di Burri, Santa Ninfa, Partanna, Campobello di Mazara, Mazara del Vallo, Marsala e delle Cantine Florio. Poi gli equipaggi, con le loro vetture d’epoca, raggiungeranno Trapani, Castellammare del Golfo, Alcamo Marina, Balestrate, Palermo. Il percorso totale toccherà quota 360,11 chilometri.

Grafica da profilo Facebook Targa Florio Off.

La seconda tappa, come già detto, sarà dedicata ai “Circuiti delle Madonie”. Andrà in scena nella giornata di sabato 12 ottobre, in due step. Nel primo, in programma di mattina, le auto storiche partecipanti alla Targa Florio Classica 2024 partiranno da Palermo, per raggiungere Polizzi Generosa, Calcarelli, Petralia Sottana, Geraci Siculo, Castelbuono, Isnello, Collesano e Campofelice di Roccella. Qui prenderà forma una breve sosta pranzo al Gran Palladium. Nel pomeriggio il secondo step, con escursione a Floriopoli, Cerda, Caltavuturo e Termini Imerese, prima del rientro a Palermo, dopo aver percorso, nell’arco della giornata, 324,77 chilometri dei 684,88 totali.

Nelle ore libere di domenica 13 ottobre, per chi lo vorrà, sarà possibile tuffarsi nel Trofeo Monreale. Alle 12, presso il porto turistico di Palermo, con il suo scenografico molo trapezoidale, si svolgeranno la cerimonia di premiazione e il light lunch. Le verifiche sportive dell’evento andranno in scena nelle date di mercoledì 9 ottobre e di giovedì 10 ottobre 2024. Alle 18.30 di quest’ultima giornata si svolgerà la cerimonia di partenza da Piazza Verdi, a Palermo, seguita dalla cena di benvenuto, sempre molto attesa. Quello riportato è l’unico programma ufficiale al momento disponibile. Tenendo conto di quanto successo nelle edizioni precedenti, le tappe della Targa Florio Classica, riservata alle vetture prodotte fino al 1977, dovrebbero essere le stesse seguite dagli equipaggi del Ferrari Tribute to Targa Florio, riservato a possessori di vetture del “cavallino rampante” prodotte a partire dal 1991.

Fonte | Targa Florio Official