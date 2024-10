Nuova Jeep Compass, ancora trazione integrale ma solo sull’elettrica

Si sta parlando tanto della nuova Compass 2025, arrivata agli occhi del pubblico ma solo attraverso un teaser abbastanza misterioso. Tante informazioni stanno arrivando lentamente sulla nuova Jeep Compass ma una novità è alquanto singolare e importante.

La nuova Compass, infatti, offrirà la trazione integrale esclusivamente nelle sue versioni completamente elettriche. Si tratta di un cambiamento significativo per il marchio di Toledo, brand che ha sempre fatto della trazione 4×4 un pilastro della propria storia automobilistica off-road.

La Compass, inoltre, è al momento uno dei modelli più venduti a livello globale per Jeep, il che rende questa decisione ancora più rilevante. Dal prossimo anno, con l’introduzione della nuova generazione, chi desidererà una Jeep Compass con trazione integrale (come gran parte della clientela Jeep che si rispetti) dovrà optare per la variante a zero emissioni.

La terza generazione di Jeep Compass debutterà tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, sarà costruita sulla nuova piattaforma STLA Medium di Stellantis, che è già alla base di altri SUV del gruppo, come le nuove Peugeot 3008 e 5008. La piattaforma STLA è progettata per supportare diverse motorizzazioni: termica, ibrida ed elettrica. Qui, siamo davanti a una grossa e inaspettata novità, quella di una trazione integrale che, proprio perché fondamentale per affrontare percorsi off-road in sicurezza, non sarà su tutta la gamma Compass.

Antonio Filosa, CEO di Jeep, ha recentemente dichiarato ad Automotive News Europe che le nuove piattaforme Stellantis offrono una flessibilità senza precedenti in termini di trazione e motorizzazioni, e che questa capacità di adattamento è “cruciale per soddisfare le esigenze dei clienti in tutto il mondo”. Forse questo elemento ha spinto alla scelta di “incoraggiare” i consumatori verso l’acquisto della Jeep Compass elettrica, in virtù dell’adattamento della piattaforma e, appunto, dell’esclusività della trazione integrale.

Jeep, inoltre, restando in ambito di motorizzazioni, è convinta che la propulsione full hybrid potrebbe diventare la più popolare a livello globale, superando sia le versioni elettriche che plug-in.