Jeep Compass continua a essere leader tra i SUV medi nel 2024 in Brasile

Con 10.554 unità immatricolate a settembre, Jeep ha raggiunto la soglia di 87.796 vendite nel 2024, con il 5 per cento del mercato brasiliano. Con una gamma rinnovata durante tutto l’anno, i modelli Jeep rimangono un riferimento nelle loro categorie. Nel segmento competitivo dei SUV medi, la Jeep Compass continua a guidare la categoria da inizio anno, con 35.335 immatricolazioni.

Jeep Compass si assicura il primo posto nel segmento C-SUV da inizio anno

A settembre le vendite sono state 3.794, che si aggiungono al risultato 2024, garantendo la leadership in questa importantissima categoria nel mercato brasiliano. La Jeep Compass è anche tra i 10 SUV più venduti nel mercato brasiliano a settembre e da inizio anno.

Continuando l’ottimo andamento delle vendite degli ultimi mesi, la Jeep Renegade ha superato ancora una volta le 5 mila vendite nel mese, con 5.194 unità immatricolate a settembre. Questo numero ha portato la Jeep, icona e riferimento nel competitivo segmento dei B-SUV, a raggiungere 39.977 vendite nel 2024, con una crescita del 9 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Unica nel segmento a offrire la trazione 4×4 e con un motore da 185 CV, la Jeep Renegade è una presenza sicura nella TOP 10 dei SUV più venduti nel Paese a settembre e anche da inizio anno, così come la Jeep Compass.

E la Jeep Commander resta leader tra i Suv a 7 posti in Brasile, posizione che ricopre dal 2021. A settembre sono state vendute 1.517 unità. Da inizio anno, il modello, riferimento in termini di prestazioni, comfort e raffinatezza, conta già 11.962 vendite. Insomma indubbiamente un ottimo momento per la casa automobilistica americana di Stellantis in Brasile.