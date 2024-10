Anteprima della nuova Jeep Compass

Il marchio Jeep ha deciso di presentare oggi in anteprima un teaser che anticipa il design della prossima generazione della Jeep Compass, un SUV compatto a quattro ruote motrici che promette di attirare l’attenzione del pubblico quando finalmente arriverà sul mercato. Costruita sulla piattaforma STLA Medium, che offre un elevato grado di flessibilità, la nuova Jeep Compass sarà disponibile in una gamma diversificata di opzioni di propulsione, che spazia da versioni completamente elettriche a soluzioni ibride e a motore a combustione interna.

Ecco la prima immagine teaser della nuova Jeep Compass che farà il suo debutto nel 2025

Questo approccio consente di garantire ai clienti l’accesso alle celebri capacità off-road del marchio Jeep, insieme a prestazioni di livello superiore e a tecnologie innovative di ultima generazione, indipendentemente dal tipo di propulsore scelto. La nuova Jeep Compass, che rappresenta il modello più disponibile a livello globale per il marchio, farà il suo debutto in Europa, con l’inizio della produzione nello stabilimento di Melfi in Italia, previsto per il 2025. Successivamente, la produzione si espanderà anche in Nord America e in altre parti del mondo nel 2026, permettendo a un numero sempre maggiore di clienti di sperimentare questo nuovo SUV all’avanguardia.

Dunque cresce l’attesa per il debutto di questo nuovo modello che promette di essere ancora protagonista sul mercato a livello globale rappresentando una delle vetture più popolari tra quelle presenti nella gamma della casa automobilistica americana di Stellantis oltre ad essere un veicolo fondamentaler per il futuro dello stabilimento Stellantis di Melfi.