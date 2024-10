Fiat Panda Fastback: ecco tutto quello che sappiamo sul SUV coupè ad ottobre 2024

Nel 2026 Fiat lancerà il terzo modello della nuova famiglia Panda dopo Fiat Grande Panda svelata lo scorso 11 luglio e la nuova Fiat Multipla che invece vedremo nel corso del 2025. Si tratta ovviamente di quel modello che al momento è stato soprannominato Fiat Panda Fastback ma che secondo alcuni si potrebbe chiamare semplicemente Fiat Fastback come il modello sudamericano di Fiat di cui prenderà il posto.

Ecco tutto quello che è emerso fino ad oggi a proposito di Fiat Panda Fastback

Fiat Panda Fastback, di cui vi mostriamo qui un recente render del famoso sito spagnolo Motor.es, sarà un modello molto importante per la casa italiana in quanto la porterà per la prima volta in un segmento inesplorato fino ad oggi e cioè quello dei SUV coupé di segmento C. Questo modello infatti avrà una lunghezza intorno ai 4,35 metri e utilizzerà la stessa piattaforma smart car di Stellantis che adotteranno anche le sorelle Fiat Grande Panda e nuova Fiat Multipla.

Il nuovo SUV coupé della principale casa automobilistica italiana avrà un design estremamente accattivante e distintivo, riprendendo molte delle caratteristiche stilistiche contemporanee già viste sulla Fiat Grande Panda. Tuttavia, rispetto a quest’ultima, avrà dimensioni leggermente più generose, risultando più imponente su strada. Questa differenza lo renderà un modello più spazioso e pratico, senza però perdere la compattezza tipica di un’auto adatta sia alla città che ai tragitti più lunghi. Lo stile sarà molto vicino a quello della futura Multipla all’anteriore, modello da cui però si differenzierà nettamente per la zona posteriore, squadrata per la Multipla, “coupeggiante” per la futura Fiat Panda Fastback.

Infine per quanto riguarda la gamma dei motori ci sarà spazio per almeno un ibrido che sarà la entry level e per l’elettrico, anche in questo caso con batterie LFP come per la Grande Panda. I prezzi saranno sicuramente competitivi. Grande Panda, Panda Fastback enuova Multipla dovrebbero donare nuova linfa vitale a Fiat che negli ultimi tempi sembra aver perso qualche colpo come numero di immatricolazioni in Europa e nel mondo. L’obiettivo di Fiat è quello di conquistare nuove fasce di clienti ma senza snaturare quella che è la sua vocazione a produrre auto compatte e nazionalpopolari.