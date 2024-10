Nuova Fiat Multipla: prezzo inferiore a Dacia Duster per il SUV che vedremo nel 2025?

Nuova Fiat Multipla è la prossima novità per la gamma di Fiat. Il suo debutto è previsto entro la fine del 2025. Di questa vettura sappiamo che sarà un crossover di segmento C lungo circa 4,4 metri che nascerà su piattaforma smart car di Stellantis. La sua produzione dovrebbe avvenire presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco. Questo allo scopo di garantire un rapporto qualità prezzo molto elevato sia per la versione ibrida entry level della gamma sia per l’elettrica al 100 per cento che invece sarà la versione top.

La nuova Fiat Multipla sarà rivale diretta di Dacia Duster: ecco quale delle due sarà meno cara

Proprio in virtù di queste caratteristiche sono in tanti a dire che la nuova Fiat Multipla sarà una sorta di risposta di Fiat alla recente Dacia Duster. Le due auto infatti si troveranno a competere praticamente nello stesso segmento di mercato dove Fiat da anni non metteva piede. Infatti avranno dimensioni simili. Dunque questo significa che questa vettura avrà un ruolo molto importante nella gamma della casa torinese che dunque ha deciso di dare serio filo da torcere a Dacia.

A proposito di Dacia Duster, in tanti si domandano se la nuova Fiat Multipla riuscirà ad essere competitiva anche per quanto concerne i prezzi. In Italia la Duster parte da poco meno di 20 mila euro Al momento sembra difficile che Fiat riesca a proporre il suo modello a questi prezzi dato che 19 mila euro dovrebbe essere il prezzo di partenza della versione d’ingresso della nuova Fiat Grande Panda. Per la nuova Fiat Multipla si parla invece di circa 20 – 22 mila euro come prezzo di ingresso.

Ad ogni modo le due auto potrebbero essere più vicine di quanto si possa immaginare anche perchè Fiat ha intenzione di accessoriare bene il suo modello fin dalla versione di ingresso un po’ come farà con Fiat Grande Panda. Di conseguenza la vettura di Fiat potrebbe essere più conveniente di quella di Dacia a parità di optional.

Inoltre ricordiamo che il futuro modello di Fiat avrà anche una versione a 7 posti cosa che la differenzierà dalla Dacia Duster che invece ha solo versioni a 5 posti anche se come sappiamo è in arrivo la Dacia Bigtser a 7 posti. Quindi in un sol colpo Fiat potrebbe riuscire a fare concorrenza a due vetture di Dacia anche se dobbiamo ricordare che la Bigster dovrebbe essere notevolmente più grande come dimensioni. Si parla infatti di una lunghezza di 4,6 metri.