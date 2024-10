Le vendite di Jeep in Europa superano le 100 mila unità nel 2024

In linea con la tradizione di un marchio che può andare ovunque e fare qualsiasi cosa, il viaggio di Jeep nel mercato europeo non conosce ostacoli. I risultati commerciali a fine settembre 2024 mostrano un volume di immatricolazioni di 100.700 unità con un incremento del 3,5 per cento e rappresentando una quota di mercato dell’1 per cento (sul settore delle autovetture) in crescita di 0,03 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2023.

100.700 unità immatricolate già da Jeep in Europa nel 2024

“Siamo entusiasti di annunciare che le vendite di Jeep in Europa hanno superato i 100.000 veicoli, dimostrando che il nostro impegno nel fornire un marchio che incarna libertà e avventura incontra un grande successo. Questi risultati impressionanti esemplificano la nostra capacità di adattarci a mercati diversi”, ha commentato Eric Laforge, responsabile del marchio Jeep in Enlarged Europe. “La straordinaria accoglienza della Jeep Avenger, il nostro primo SUV completamente elettrico, è una testimonianza del nostro spirito innovativo e del fascino distintivo dei nostri veicoli. Non solo riflette la nostra dedizione alla sostenibilità, ma rafforza anche la nostra promessa di “Libertà di scelta” con la nostra offerta diversificata e rafforzeremo la nostra impronta in tutta Europa con la prossima versione Avenger 4xe”.

Gli eccellenti risultati di Jeep sono ben distribuiti nel Vecchio Continente, con un impatto su numerosi Paesi a diverse latitudini. Del quasi 50 per cento dei volumi immatricolati fuori dall’Italia, mercato di casa di Jeep, emergono risultati notevoli dalla Francia, con immatricolazioni prossime alle 9.000 unità, un impressionante aumento del 61% rispetto all’anno scorso, e una quota di mercato dello 0,6% (in aumento di 0,2 punti percentuali rispetto all’anno precedente).

Il Regno Unito ha registrato oltre 6.000 immatricolazioni, con uno straordinario incremento annuo del 155 per cento e una quota di mercato in crescita dello 0,3 per cento, che riflette una crescita di 0,2 punti percentuali. Nei Paesi Bassi, le immatricolazioni sono cresciute dell’81 per cento rispetto al 2023 e la quota di mercato è aumentata di 0,3 punti percentuali, raggiungendo lo 0,7 per cento.

La Jeep Avenger merita un capitolo a sé: si colloca appena sotto il podio tra i B-SUV 100% elettrici in 29 paesi dell’UE, piazzandosi al terzo posto in Francia e nei Paesi Bassi (YTD agosto 2024). In un mercato chiave come l’Italia, dove il marchio Jeep ha una quota di mercato del 4,5 per cento nel settore delle autovetture, l’Avenger è il SUV più venduto in assoluto nei primi nove mesi dell’anno, considerando tutti i tipi di motori, ed è il terzo modello più venduto nel settore totale delle autovetture in Italia.

La Jeep Avenger racchiude il DNA unico del marchio in dimensioni compatte, che sono una delle chiavi del suo successo diffuso. Un altro segreto del suo fascino è la sua autonomia, che incarna la libertà di scelta, uno dei capisaldi di Jeep: l’Avenger è il primo SUV 100% elettrico del marchio ed è disponibile anche con una versione e-Hybrid con cambio automatico in aggiunta a un efficiente motore a benzina da 1,2 litri con 100 CV, dotato di cambio manuale, in attesa del modello ibrido 4xe a trazione integrale, che offre la massima “Libertà di scelta” su qualsiasi terreno.

Grazie a queste caratteristiche, ha guadagnato la fiducia di clienti prestigiosi, tra cui aziende come Ernst & Young e Stedin nei Paesi Bassi e Orange in Francia, che hanno acquistato volumi significativi della versione elettrica per i loro programmi di noleggio o servizi di manutenzione. Infine, l’Avenger ha vinto gare con agenzie governative italiane come Vigili del Fuoco, Carabinieri e Guardia di Finanza per un volume superiore a 1.200 unità.