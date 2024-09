Anteprima Jeep Avenger 4xe e Jeep Wagoneer S ad “Autobello Barcelona”

Con il titolo Adventure On The Road, la Jeep Avenger 4xe debutterà in varie ambientazioni incentrate sull’avventura, partendo dalla Germania per poi viaggiare attraverso il Regno Unito, la Spagna e la Francia. Questo ambizioso tour metterà in mostra l’Avenger 4xe in una serie di eventi di alto profilo tra cui competizioni sportive, mostre di lifestyle e concerti.

Jeep arriva al Real Club de Polo de Barcelona con due auto che si distinguono: Jeep Avenger 4xe e Jeep Wagoneer S

I quattro eventi (Munich Red Bull Pool Drop in Mash, Monaco, Germania; Grand Pavois La Rochelle, La Rochelle, Francia; CarFest, Regno Unito; Autobello, Spagna) riflettono come la Jeep Avenger 4xe sia progettata per attrarre un ampio spettro di persone. Si rivolge agli appassionati di outdoor, agli appassionati di sport e ai proprietari di 4×4 che cercano un prodotto distintivo e apprezzano anche la trazione aggiuntiva e la sicurezza della trazione integrale.

Se parliamo di evento e concorso di eleganza motoristica in Spagna, non possiamo non menzionare Autobello, che ha compiuto 15 anni, consolidandosi come il miglior rappresentante di questo tipo di incontri che si tengono, non solo in Spagna, ma anche in Spagna. negli Stati Uniti a partire dai decenni degli anni ’20 e ’30 del secolo scorso. Nei suoi eventi, organizzati a Madrid, Barcellona, ​​Marbella La Toja, Andorra e Algarve (Portogallo), vengono esposte sia auto d’epoca che gli ultimi sviluppi dei marchi automobilistici di fascia alta.

L’edizione di quest’anno a Barcellona si è tenuta presso il prestigioso Real Club de Polo de Barcelona. Un evento imperdibile per gli amanti dei motori più sibaritici, a cui Jeep ha partecipato con due dei suoi lanci: la Jeep Avenger 4xe e la Jeep Wagoneer S.

L’introduzione della Jeep Avenger ha rivoluzionato il segmento dei B-SUV, incarnando la praticità, l’avventura e l’originalità tipiche di Jeep. Progettata per rispondere alle esigenze degli automobilisti europei, la Avenger offre efficienza e sostenibilità, affrontando con disinvoltura sia percorsi accidentati che viaggi urbani o autostradali. Rimanendo fedele alla tradizione del marchio, si distingue per il controllo di trazione Selec-Terrain e per le sue caratteristiche offroad, come le modanature protettive e i fari alti e carenati.

La Jeep Avenger 4xe integra un sistema di trazione integrale che si unisce alla tecnologia di ibridazione lieve e-Hybrid (MHEV) già presente nella gamma. Aggiunge le prestazioni di un motore termico da 136 CV (100 kW) a due motori elettrici da 21 kW ciascuno, in grado di muovere i due assi e garantire 1900 Nm di coppia disponibile alle ruote posteriori. Grazie alla tecnologia “power looping”, 4xe garantisce la trazione integrale indipendentemente dallo stato di carica della batteria, offrendo un’esperienza di guida fluida e sicura sui terreni più diversi.

Erede diretta della Jeep Wagoneer del 1963, considerata il primo SUV di lusso della storia, questa vettura di fascia alta presenta interni con tecnologia integrata con elementi esclusivi nel segmento, come il passeggero anteriore esclusivo del segmento, i sedili anteriori e i sedili premium riscaldati e riscaldati. sedili posteriori ventilati e sistema audio McIntosh con 19 altoparlanti e 1.160 watt.

Con la trazione integrale completamente elettrica di serie, la Nuova Jeep Wagoneer offre una dinamica di guida equilibrata sia su strada che in varie condizioni. I moduli di azionamento elettrico (EDM) progettati da Stellantis azionano in modo indipendente le ruote anteriori e posteriori per una risposta istantanea della coppia e sono supportati dal controllo di trazione Selec Terrain.