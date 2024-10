Alfa Romeo torna al Mondial de l’Auto di Parigi con la sua gamma completa e tre anteprime di alto profilo, sprigionando il fascino tipico di un marchio con oltre un secolo di storia che non smette mai di stupire. Al salone, il marchio allestirà uno stand grande e spettacolare per accompagnare i visitatori in un viaggio immersivo nel cuore del Made in Italy, celebrando l’eccellenza artigianale e la sua tradizione culturale. Il concept dell’area espositiva, denominata “Bottega”, andrà oltre la semplice esposizione di automobili, offrendo un’esperienza multisensoriale completa, resa possibile dalle collaborazioni con alcuni dei nomi più noti ed eccezionali d’Italia, tra cui Alcantara, ART, Lavazza, Magna Pars, Poltrona Frau e Schedoni.

Alfa Romeo torna al Salone di Parigi con uno stand esclusivo, esponendo la gamma completa del marchio

Riflettori puntati sulla nuova Alfa Romeo Junior, il modello che segna il ritorno del brand italiano nel segmento B, il più grande in Italia e in Europa. Oggetto autenticamente cool e unico, la nuovissima sportiva compatta coniuga uno stile accattivante con la tecnologia più avanzata in termini di comfort, connettività e dinamica di guida. La nuova Junior è disponibile anche in configurazione ibrida ed elettrica, senza distinzioni nette in termini di estetica o di equipaggiamenti, perché l’unica cosa che conta è essere al 100% Alfa Romeo. Nello specifico, a Parigi debutta in anteprima mondiale la Junior Speciale Ibrida da 136 CV , dotata di doppio terminale di scarico, cerchi in lega da 18″ “Fori” e pack Sport con sedili Sabelt, rivestimenti in Alcantara e caratterizzazioni sportive all’esterno, impreziosite dalla nuova griglia frontale “Legend”. Al suo fianco, la nuova Junior 280 Veloce, presentata per la prima volta in un evento pubblico in Francia , che si distingue per il pack Sport e il tetto apribile in vetro.

Un posto d’onore sullo stand sarà sicuramente occupato dall’iconica 33 Stradale, la fuoriserie prodotta in soli 33 esemplari, che assume il ruolo di manifesto del marchio italiano e dei suoi valori di Sportività, Passione e Made in Italy. Prosegue così il tour internazionale del modello di stile, che ha già preso parte ai più grandi eventi automobilistici del mondo dal suo debutto, avvenuto il 30 agosto 2023. Tra questi, il Concorso d’Eleganza di Villa d’Este, dove si è aggiudicata l’ambito “Design Concept Award”, seguito dal rinomato Goodwood Festival of Speed, dove la fuoriserie ha debuttato in un evento pubblico diverso dall’Italia, e il recente “Chantilly Arts & Élégance Richard Mille”, il prestigioso Concorso d’Eleganza che coniuga il mondo dell’automotive con quello dell’arte e dell’eleganza.

Spazio anche all’anteprima della nuova Tonale MY25, evoluzione del pluripremiato C-SUV Alfa Romeo che ha introdotto il brand nel mondo dell’elettrificazione con la sua caratteristica sportività. Tra le principali novità, nuovi interni dove spiccano il tunnel centrale ridisegnato, il nuovo selettore rotativo per il cambio automatico e il display del quadro strumenti rinnovato. Il modello esposto è una versione Veloce in configurazione ibrida con motore 4 cilindri da 1,5 litri e 160 CV con turbocompressore a geometria variabile (VGT), abbinato al nuovo cambio a doppia frizione a 7 marce, con integrato un motore elettrico “P2” da 48 volt, 15 kW e 55 Nm (135 Nm con rapporto di trasmissione 2,5:1) in grado di muovere le ruote anche quando il motore endotermico è spento.

A completare l’esposizione parigina, la Giulia Quadrifoglio Super Sport da 520 CV, la speciale edizione limitata – disponibile anche nella versione Stelvio – che rende omaggio alla storia sportiva del marchio celebrandone la prima vittoria alla Mille Miglia del 1928 con la leggendaria 6C 1500 Super Sport. A caratterizzarla, un’audace reinterpretazione del logo del Quadrifoglio, ora in nero per la prima volta in oltre 100 anni di storia.