Alfa Romeo Tonale MY25 sarà svelata al Salone di Parigi

Alfa Romeo tornerà al Salone dell’Auto di Parigi il mese prossimo. La notizia è stata confermata nei minuti scorsi dal gruppo Stellantis con un comunicato. La casa automobilistica del Biscione sarà presente all’importante evento con la propria gamma al completo, tra cui l’anteprima nazionale della nuova Junior Veloce 280 CV, la versione più sportiva della gamma. Questa sarà anche l’occasione igusta per l’anteprima mondiale della versione ibrida. Inoltre, sempre in occasione del Salone dell’auto di Parigi 2024 che si terrà dal 14 al 20 ottobre 2024 i visitatori potranno assistere alla prima mondiale di Alfa Romeo Tonale MY25.

Alfa Romeo Tonale MY25 sarà dunque presentato per la prima volta il mese prossimo in occasione di questo importante evento che si terrà a Parigi. Ovviamente questa sarà la principale ma non la più importante novità. Oltre alle versioni di Junior di cui vi abbiamo parlato poc’anzi, nello stand della casa automobilistica del Biscione ci sarà spazio anche per l’iconica 33 Stradale Fuoriserie, che è stata svelata per la prima volta lo scorso anno e che come vi abbiamo scritto in più occasioni verrà prodotta in soli 33 esemplari. Il primo esemplare di questo veicolo dovrebbe essere consegnato entro fine anno se non ci saranno ritardi.

Nello stand sarà esposta anche la recente Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Super Sport, l’edizione limitata che celebra la storia sportiva dello storico marchio milanese con un’audace reinterpretazione del logo Quadrifoglio, per la prima volta in nero in oltre 100 anni di storia. Dunque si tratterà di un’occasione davvero importante per tutti i fan di Alfa Romeo che potranno vedere dal vivo tutti i modelli e le ultime novità riunite in un solo stand. Vedremo dunque cos’altro emergerà a proposito del Biscione nel corso di questo evento.